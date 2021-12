Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen

Også direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg deltar på pressekonferansen. Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

Onsdag ble fire tilfeller av omikron bekreftet i Norge. I tillegg undersøkes en rekke mistenkelige virusprøver for den virusvarianten.

Blant annet er 50 smittede som deltok på et julebord i Oslo, trolig smittet av omikron.

Samtidig som den nye varianten skaper bekymring, er koronasituasjonen i Norge utfordrende. Det siste døgnet er det registrert 3.780 koronasmittede personer i Norge. Torsdag ble det satt nye smitterekord i Oslo med 1.075 nye koronasmittede det siste døgnet.

Torsdag klokken 12 møter helseminister Ingvild Kjerkol kommunene i Viken og Oslo kommune for å diskutere koronatiltak. Tidligere på dagen ble det kjent at Statsforvalteren i Vestland har satt i gang arbeidet med et forslag til regional koronaforskrift etter at det er påvist omikronsmitte i Øygarden kommune.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2889 koronasmittede per dag i Norge og trenden er stigende. Over 250 pasienter er innlagt på sykehus, og FHI forventer flere innleggelser.