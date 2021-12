Korona-pandemien påvirker livene vårt på ulike måter. Flere bedrifter blir ekstra hardt rammet.

Derfor har mange land, inkludert Norge, hatt ulike støtteordninger som skal bidra til å hjelpe dem som sliter mest med å holde hjulene gående.

I USA har de også dette – og det gis bort mye støtte. Blant annet i form av lån med svært lav rente.

26 millioner i støtte

Akkurat det benyttet en bedriftseier fra Houston i Texas seg av. Intet mindre enn 26 millioner kroner – i form av denne typen lavrentelån.

Lee Price III meldte inn tre ulike bedrifter, og sa han hadde store lønnskostnader som måtte dekkes av nødstøtten.

Men når man plutselig har tilgang på så mye penger, kan det tydeligvis være fristende å bruke noe av det på andre ting. Eller kanskje til og med veldig mye av det ...

Strippeklubb og drømmebil

Lee søkte om drøyt 26 millioner kroner – og fikk det.

Men ifølge nyhetsbyrået Associated Press gikk rundt 16 millioner av denne støtten til helt andre ting, enn det skulle. Blant annet ble deler av summen brukt til å betale ned huslånet – i tillegg til at han kjøpte et eksemplar av den meget eksklusive SUV-en Lamborghini Urus og en Ford F-350.

En Rolex-klokke til over 140.000 kroner ble også kjøpt inn – og mange tusen kroner ble svidd av på nattklubber og strippeklubber.

Lamborghini Urus er en drømmebil for mange. Dessverre er det ikke så mange som har råd til å kjøpe den sånn helt uten videre...

Hard straff

Heldigvis, eller dessverre for herr Lee, ble svindelen oppdaget. I august i fjor ble han arrestert. I september i år tilsto han både svindel og hvitvasking av penger.

Retten var ikke nådig. Han ble dømt til 110 måneder – altså ni år – i fengsel.

Forhåpentligvis en lærepenge som kan skremme andre fra å utnytte systemet som er ment å hjelpe de som virkelig trenger det.

Ikke første gangen

Dette er langt fra det eneste eksempelet på at det har skjedd svindel med denne støtten i USA.

I mai ble for eksempel en mann fra California arrestert etter å ha mottatt over 50 millioner kroner i lavrentelån. Han søkte tre ulike banker om støtte til fire ulike bedrifter.

Men det viste at ingen av disse bedriftene faktisk var operative – og han brukte i stedet pengene på å kjøpe seg en Ferrari 458 Italia, en Lamborghini Aventador og en Bentley Continental GT.

Det er tydeligvis noe med raske penger – og raske biler...

38 år gamle Mustafa Qadiri risikerer for dette, hvitvasking av penger, bruk av falsk identitet og et par andre lovbrudd i følge New York Times en maksimal straff på opptil – og nå må du holde deg fast – 302 år i fengsel!

Du vet hva vi skal si nå? Det er helt riktig: Kun i USA ...

