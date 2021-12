Høyeste sykefravær på over ti år

Ferske sesongbaserte tall fra SSB viser at det i tredje kvartal i år var et sykefravær på 6,6 prosent i Norge. Det er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009.

Totalen viser at sykefraværet var på 6,6 prosent i tredje kvartal i år, det er en økning på 4,3 prosent fra forrige kvartal. Dette er også det høyeste sykefraværet siden svineinfluensaen herjet i 2009.

– Sykefraværet er nå høyere enn ved starten av koronapandemien i 2020, og er på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. I siste kvartal er det spesielt egenmeldt sykefravær som har økt mye, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB i en uttalelse.

– Antall influensa- og koronadiagnoser har økt de siste to kvartalene og bidrar til det høye sykefraværet, legger Køber til.

– Samfunnet preget



SSB-tallene viser at det egenmeldte sykefraværet ligger på 1,3 prosent, og har gått opp med 26,3 prosent. Det legemeldte sykefraværet så å si er uendret.

Det totale sykefraværet er fem prosent for menn og 8,5 prosent for kvinner. Det økte litt mer blant menn (+ 4,8 prosent) enn for kvinner (+ 3,8 prosent). Det legemeldte sykefraværet økte med én prosent for menn og er nærmest uendret for kvinner.

– Samfunnet er fortsatt preget av koronapandemien, og det gir utslag på sykefraværet. Det egenmeldte fraværet har svingt mye, men har økt de siste to kvartalene. Det totale sykefraværet økte mindre dette kvartalet enn i forrige, men er fortsatt høyere enn i en normalsituasjon og er det høyeste vi har hatt under pandemien, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.



Helsevesenet hardt rammet



Det legemeldte sykefraværet fra tredje kvartal i år er 4,7 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er dette en økning på 3,8 prosent. Sykefraværet for menn ligger tilnærmet uendret på 3,5 prosent. Kvinners sykefravær har økt med 5,8 prosent og er nå på 6 prosent.



– Halvparten av de tapte dagsverkene til kvinner er blant ansatte innen helse- og sosialtjenester. Dette handler både om at rundt én av tre kvinner jobber i denne næringen, og at helsevesenet har vært under vedvarende press gjennom pandemien, og dette vises i sykefraværsstatistikken, sier arbeids- og velferdsdirektør i SSB Hans Christian Holte.