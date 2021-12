Minst 160 huseiere får gebyr for dårlig måking

Under en kontroll har Bergen kommune slått fast at veldig mange huseiere ikke har fjernet snø og is godt nok.

Det er Bergens Tidende som melder at Bergen kommune nå varsler at minst 160 huseiere kan vente seg et gebyr på tusen kroner for å ikke ha måket tilstrekkelig utenfor bygget.

LITE SNØ: Det har ikke snødd veldig mye i Bergen. Likevel vanker det gebyr for manglende snømåking i sentrum. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Vi har hittil denne uken registrert rundt 160 adresser som vil få gebyr for brudd på politivedtektenes regler om fjerning av snø og is på fortau, sier Linn Cecilie Svanevik Vaage, seksjonsleder i bymiljøetaten i Bergen, til avisen.