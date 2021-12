NRK bekrefter ny sesong av «Exit»

Det er gitt klarsignal for å starte innspillingen av den tredje sesongen av suksesserien «Exit» på NRK, bekrefter kanalen i en pressemelding.

Beslutningen om at NRK ønsker at det lages en ny sesong av serien ble ifølge pressemeldingen tatt denne uken.

– De to første sesongene til Exit fikk en fantastisk mottagelse hos det norske publikum, og vi har hele tiden vært åpne for en tredje sesong. Forutsetningen har vært at serieskaper Øystein Karlsen fremdeles har historier han mener bør fortelles. Og det har han, sier NRKs dramasjef, Ivar Køhn.

Exit er den mest sette ordinære dramaserien på NRK. De to foregående sesongene hadde i snitt henholdsvis to og 1,8 millioner seere.

– Slutter aldri å levere

Serieskaper Øystein Karlsen, som både har regissert og skrevet manuset til Exit røper at ideene til tredje sesong kommer fra tre steder.

– Jeg har tilbrakt en del tid hos Økokrim. Jeg har også hatt samtaler med Tax Justice Network om alt fra kryptovaluta til hvordan norsk vindkraft tjener milliarder for selskap ingen vet hvem eier. Ikke minst har jeg hatt intervjuer med folk i miljøet. De slutter aldri å levere. Det er et slags overflødighetshorn av galskap.

Serieskaper Øystein Karlsen (i midten) i samtale med to av «Exit»-skuespillerne, Tobias Santelmann (t.v) og Simon Berger (t.h.), under innspilling av første sesong. Foto: INGEBORG KLYVE / FREMANTLE/NRK

Premiere i 2023

Produksjonsselskapet som produserer dramaserien sier i pressemeldingen at de mener manuset til tredje sesong er det beste så langt.

– Men det blir ikke noe lystigere av den grunn. Det blir akkurat så mørkt, galt, presist og morsomt som bare Øystein kan skrive det, og så setter han igjen et deilig lite søkelys på en del dysfunksjonalitet i samfunnet vårt, sier Petter Testmann-Koch, eksekutiv produsent for Exit og administrerende direktør i Fremantle.

Han vil ikke røpe hva som skjer i serien, men uttaler at « det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at ikke alle veier fører til perleporten for gutta».

Innspillingen av tredje sesong av Exit begynner til våren, mens serien ventes å ha premiere våren 2023.