EU-leder mener det er på tide med vaksineplikt

På en pressekonferanse i Brussels onsdag sa von der Leyen at vaksinering vil være avgjørende for å bekjempe den nye, «svært smittsomme» virusvarianten.

Omikron hadde onsdag blitt observert i 24 land, og EU har strammet inn på reisereglene siden virusvarianten først ble oppdaget tidligere denne måneden.

Siden den tid har europeiske land opplevd en oppgang i antall tilfeller, men WHO har på sin side uttalt at det er for tidlig å si noe om hvor alvorlig omikron faktisk er.

– Det er indikasjoner på at mange pasienter har et mildt sykdomsforløp, men som sagt er det veldig tidlig å si noe om dette, sa Maria Van Kerkhove under WHOs pressekonferanse onsdag.

Tvungen vaksinering

Ifølge van der Leyen krever situasjonen imidlertid drastiske tiltak, og hun sa onsdag at det er «forståelig og nødvendig» for EU-medlemmer å diskutere påbudt koronavaksinering da en tredjedel av befolkningen fremdeles ikke er vaksinert, dette skriver BBC.

– Hvordan vi kan oppfordre og potensielt tenke på påbudt vaksinasjon i den Europeiske Union? Dette krever diskusjon. Det krever en felles tilnærming, men det er en diskusjon som jeg tror bør tas opp, sa van der Leyen.

Kun enkelte stater i EU kan innføre påbudt vaksinering, og noen beveger seg allerede i den retningen. I Østerrike har regjeringen annonsert at det vil bli innført obligatorisk vaksinering fra februar 2022 – mens Hellas gir bøter til uvaksinerte over 60.

Tysklands påtroppende forbundskansler Olaf Scholz har uttalt at han støtter obligatoriske vaksinedoser, ifølge den tyske avisen Bild.

Oppdaget i USA

Virusvarianten sprer seg, og onsdag kveld ble det første tilfellet observert i USA. Det ble funnet hos en som hadde reist i Sør-Afrika, og som vendte tilbake til California 22. november. Mandag testet vedkommende positivt etter milde symptomer, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det var USAs fremste smitteekspert Anthony Fauci som offentliggjorde omikrons ankomst til landet i det hvite hus.

– Vi visste at det bare var et spørsmål om tid før det første tilfellet ville bli oppdaget i USA, sa han.

Fauci og annet helsepersonell fortsetter å oppfordre folk til å vaksinere seg og til å ta oppfriskningsdosen. Vaksinen har vist seg å være en effektiv måte å begrense alvorlig sykdom og død, og Fauci tror det er rimelig å tro at den også vil beskytte mot omikron.

Ifølge Californias helsesekretær Mark Ghaly viser de milde symptomene til personen i dette tilfellet at vaksineringen fungerer.

– Det er et vitnesbyrd om viktigheten av vaksinasjoner, sa Ghaly.