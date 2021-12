Rundt 30 dansker må overnatte på Ikea på grunn av snøvær

Seks kunder og 20–25 ansatte på et IKEA-varehus i Aalborg må tilbringe natten der på grunn av snøvær.

Ikea i Aalborg har i kveld måtte tilby seks kunder og omkring 20-25 ansatte å overnatte, fordi det er umulig å få dem hjem.

Det skriver Dansk Radio.

– Vi gjør oss klare til en hyggelig kveld i personalkantinen sammen med de seks kundene våre. Og så er planen at vi åpner utstillingsområdet slik at man kan sove i sofaene eller finne seg en seng for natten. Så får vi se hvordan været er når vi våkner, forteller markedssjef Peter Elmose ved varehuset.

Han forteller til kringkasteren at det er god stemning blant de som er strandet i varehuset.

Politiet i Nordjylland fraråder alle å kjøre bil i hele regionen på grunn av snøværet, og opplyser at mange veier er stengt.