Dropper turneringer i Kina etter forsvinning - IOC beskyldes for å være uansvarlige

Kvinnenes tennisforbund (WTA) vil ikke arrangere tennisturneringer i Kina eller Hongkong. WTA-direktør Steve Simon opplyser om dette på WTAs egen nettside.

– Med full støtte fra WTA-styret, kunngjør jeg den umiddelbare utelukkelsen av alle WTA-turneringer i Kina, inkludert Hongkong. Jeg kan ikke skjønne hvordan jeg kan be våre idrettsutøvere om å konkurrere der når Peng Shuai ikke har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende er blitt presset til å motsi påstanden sin om seksuelle overgrep, skriver Simon.

– Gitt situasjonen vi er i nå, er jeg også veldig bekymret for risikoen som våre spillere og ansatte kan møte hvis vi skulle avholdt turneringer i Kina i 2022.

Pratet med IOC-presidenten

For en og en halv uke siden ble Peng Shuai sett offentlig ute blant folk for første gang på tre uker.

Da hadde ikke 35-åringen blitt sett offentlig etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo (kinesernes svar på Twitter). Der anklaget hun Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

Verken Zhang eller landets regjering har kommentert beskyldningene. Pengs innlegg ble raskt slettet. I Kina er temaet blitt blokkert slik at brukere ikke kan omtale saken.

Samme dag som bildene av Peng Shuai dukket opp, ble det også publisert bilder av at hun deltok i en videosamtale med IOC-president Thomas Bach og styreleder Emma Terho.

– Jeg ble så lettet over å se at Peng Shuai hadde det bra, noe som var vår største bekymring, sa Terho den gang.

KRITISERES: Thomas Bachs videosamtale med Peng Shuai omtales som uansvarlig. Foto: Greg Martin/IOC

– Uansvarlig

Men menneskerettighetsorganisasjoner mener stuntet gjorde lite for å dempe frykten for Peng Shuais situasjon.

– Oppførselen til IOC i forbindelse med Peng Shuais beskyldninger om seksuelle overgrep og hennes forsvinning har vært uansvarlig og viser hvor hul deres forståelse av menneskerettigheter virkelig er, sier Andrea Florence, fungerende leder i Sport & Rights Alliance, til insidethegames.

– IOCs iver etter å ignorere stemmen til en olympier som kan være i fare og støtte påstander fra statsstøttede medier i Kina, viser det presserende og kritiske behovet en menneskerettighetsstrategi for IOC, i nært samråd med berørte interessenter og med utøverne i sentrum, fortsetter hun.

