Bente (51) gikk på dødelig dose morfin hver eneste dag

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Bente Birkeland var en aktiv kvinne som sjonglerte mellom jobben som hotelldirektør, familien og politiske verv. En mislykket ryggoperasjon satte i gang et pillemisbruk uten like.

Bente Birkeland (51) har alltid vært en dame med mye pågangsmot. I en periode var hun hotelldirektør for to hoteller, nestleder for NHO Reiseliv i Agder og Telemark og hadde flere politiske verv. Livet besto av å jobbe døgnet rundt og hun elsket det.

Men en mislykket ryggoperasjon i 2012 skulle snu opp ned på livet. For plutselig sto smertestillende øverst på prioriteringslista.

– Det er vanskelig å sette ord på det. I starten hadde jeg normale doser, men smertene ble så krevende at jeg etter hvert ikke mestret hotelldirektørjobben. Jeg måtte ha mer og mer, forteller Birkeland til God morgen Norge.

Birkeland ble foreskrevet Oksykondon, et opioid som brukes for å behandle sterke akutte smerter. Det er sterkt avhengighetsdannende og er i nær slekt med morfin og heroin.

– For meg var det helt nødvendig for å fungere til å begynne med, men kroppen bare hylte etter mer.

Birkeland ble sykemeldt og sluttet etter hvert i jobben som hotelldirektør. Men å slutte helt å jobbe ble vanskelig. Hun startet en butikk i håp om å kunne ha vanlig arbeidstid.

Medisinbruken eskalerte

Utover høsten 2016 eskalerte medisinbruken. Medisinen hadde mindre og mindre virkning, og hun hadde opparbeidet en enorm toleranse for sterke medikamenter. Det eneste som fikk hverdagen til å gå rundt var å ta smertestillende.

– Jeg skjønte jo at noe måtte være galt, men det var vanskelig å gjøre noe med. Det var så grusomt vondt når effekten av pillene gikk ut. Det ble til at jeg tok «bare en til» for å holde ut.

Også familien begynte å se forandringer. Den initiativrike og utadvendte kvinnen ble likegyldig, uopplagt og lav på energi. Hun kunne også sovne midt i samtaler eller duppe av mens hun var på jobb.

– Jeg prøvde å skjule det. Jeg forandret ikke personlighet, men det de reagerte på var at jeg var veldig trøtt, forklarer Birkeland.

På slutten av 2016 toppet det seg. Hun utviklet angst for å møte folk, isolerte seg og fant på unnskyldninger for å slippe å gå på jobb.

På det tidspunktet var Birkeland oppe i mellom 200-300 piller i døgnet og var fullstendig avhengig av medikamentene. Hun anslår at hun brukte rundt 60 000 kroner i måneden på medisiner. Avrusning var eneste alternativ.

Trodde hun solgte videre

Sommeren 2017 fikk hun plass på avdelingen for Rus- og avhengighetsmedisin ved Sørlandet sykehus. På det tidspunktet fikk hun foreskrevet 11 000 mg Oksykodon per døgn. En normal dose er 10-20 mg hver 12. time.

Legene som tok imot henne kunne ikke begripe hvordan hun kunne overleve så store doser.

– Det første vi tenkte var at dette selger hun videre, forteller konstituert overlege, Anne Taraldsen Heldal, ved avdelingen for Rus- og avhengighetsmedisin.

– Det var vanskelig å forstå. Vi var redde første gang vi skulle gi henne dosen, fordi det var så langt over dødelig dose. Vi var redd hun ikke skulle tåle det, forklarer Heldal.

I syv uker var hun innlagt før hun fikk sin første permisjon. Og veien tilbake til et liv uten piller har vært lang.

Opioid-Epidemi

USA har i mange år slitt med en opioid-epidemi nettopp på grunn av bruken av Oksykodon (Oxycontin og Oxynorm), og bruken øker også her i Norge.

– Her er det veldig uvanlig med så store doser, men det blir et problem langt før man når de mengdene Bente gikk på, forklarer overlegen.

Heldal er ikke bekymret for at Norge skal få en lignende epidemi som man ser i USA fordi helsevesenet her fungerer på en annen måte enn i statene.

Men hun understreker at man ser en økning i bruken også her til lands, og at legene må være veldig påpasselige med hvor mye som skrives ut.

VIL GI HÅP TIL ANDRE: Bente håper at hennes historie kan inspirere flere til å få hjelp. Foto: Instagram, @bente_birkeland

– Selv om man går på mye lavere doser kan det bli et problem. Man må følges nøye opp.

Slik har hun det i dag

I dag ser livet helt annerledes ut for Bente Birkeland.

Smertene i ryggen er der fremdeles, men det jobbes med å finne alternative smertestillende til henne. Nå har hun planer om å skrive bok, lage film og å reise rundt å holde foredrag om sin opplevelse.

Aller mest ønsker hun å gi et håp til andre som sliter.

– Det viktigste for meg er å gi håp. Jeg gikk i kjelleren, men jeg kom meg opp. Jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vil at de skal se på meg og forstå at de aldri må gi opp. Det vil ordne seg, sier 51-åringen.