Scatec bekrefter smitte blant flere ansatte

40-50 er koronasmittet etter et julebord på Frogner, ifølge bydelsoverlege. Scatec bekrefter at flere ansatte er smittet.

40–50 personer er smittet med koronaviruset i bydel Frogner i Oslo etter et julebord med rundt 100 personer i forrige uke, opplyser bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo til TV 2.

Det er fortsatt ukjent om det er omikronvarianten som er i omløp, men bydelsoverlegen mener det er sannsynlig.

– Vi har et pågående utbrudd der det er høy sannsynlighet for at det er omikronvarianten. Det var rundt 100 personer som møttes til et jobbarrangement i Frogner forrige uke. En av disse personene hadde nylig vært på en reise til Sør-Afrika, sier Ravlo.

Alle som er smittet er fullvaksinert.

– Scatec har gjennom hele pandemien hatt et operativt kriseberedskapsteam mot korona som umiddelbart satte i gang arbeidet med å informere alle ansatte i Oslo, og kartlegge smittesituasjonen i selskapet. Alle nærkontakter ble bedt å holde seg hjemme, og teste seg, sier Roar Haugland, leder for kriseberedskapsteamet i Scatec.

I pressemeldingen står det videre at det positive svaret kom etter at Scatec holdt sitt juleselskap fredag 26. november.

Juleselskapet ble avholdt under strenge regler hvor kun vaksinerte ansatte fikk lov å delta, og at alle måtte teste negativt på en koronatest på forhånd.

– Scatec har fulgt rådene til myndighetene under hele pandemien, og har også iverksatt ytterligere tiltak for å beskytte samfunnet rundt oss og våre ansatte, sier Haugeland.

Og legger til:

– Dette arbeidet vil fortsette i vår oppfølging av våre ansatte, og vi samarbeider tett med bydelsoverlegen for å sørge for at smitten begrenses i størst mulig grad.

Fokuset til Scatec nå er å ivareta ansatte og gjøre det de kan for å forhindre videre smittespredning.