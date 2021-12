Andreas strandet i Cape Town med smitte – tror han har omikron

Andreas Saaghus har kun opplevd milde symptomer etter at han og kollegene fikk påvist korona på jobbreise i Sør-Afrika.

Til sammen er fire nordmenn bekreftet smittet med omikron – en mutasjon av koronaviruset som først ble rapportert om i Sør-Afrika.

I tillegg er flere titalls nordmenn mistenkt smittet med den nye varianten.

En som selv mistenker han er smittet med omikron-viruset er norske Andreas Saaghus. Han sitter i karantene på et hotellrom i Cape Town etter å ha testet positivt for korona mens han var på arbeidsreise.

MILDE SYMPTOMER: Andreas Saaghus sier det er høyst sannsynlig at han er smittet med omikron-varianten, etter at kollegene fikk det bekreftet. Alle tre har kun opplevd milde symptomer, ifølge Saaghus. Foto: Privat

– Jeg har ikke fått det bekreftet direkte, men jeg reiste med to svenske kolleger, som kom seg hjem rett før grensene stengte, og de har fått bekreftet at de hadde omikron, sier han til TV 2.

De tre kollegene ble ble syke samtidig, ifølge Saaghus.

– Så da er det naturlig å tenke at det er den varianten vi har fått hele gjengen, påpeker han.

Videre forteller han at både han og kollegene kun har opplevd milde symptomer.

– Jeg har det greit, har litt vondt i halsen, men det er stort sett det. Jeg er dobbeltvaksinert, så det hjelper sikkert på, sier han til TV 2.

Usikker fremtid

Før han kan reise hjem må han avlegge en negativ test, noe Saaghus venter kan ta opp til to uker.

– Jeg trenger en negativ test for å kunne reise, så kan godt hende vi må bli her et par uker til, sier han.

Og legger til:

– Jeg må være i karantene frem til lørdag, da har det gått ti dager siden de første symptomene. Men vi avventer rett og slett. Vi har en returbillett 9. desember, utover det vet vi ikke helt.

– Uheldig viss vaksineeffekten blir redusert

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sammenligner omikron-kaoset med da verden sto overfor både alfa- og deltavarianten.

Informasjonen helsemyndighetene har nå peker mot at den nye varianten er mer smittsom, men hva det medbringer er det for tidlig å si, ifølge Nakstad.

– Det er uheldig viss vaksineeffekten er redusert eller man blir mer alvorlig syk, men er det sånn at man blir mindre alvorlig syk er ikke det like uheldig, sier den assisterende helsedirektøren.

Og legger til:

– Vi kan ikke ta sjanse på det bestefallsscenarioet. Nå er vi nødt til å få oversikt, også må vi vente til vi får kunnskap om hvordan vaksineeffekten er og hvor alvorlig syk man blir i forhold til Delta-varianten.

– I løpet av to uker vet vi mye mer

Forventer svar innen to uker

Han understreker at det eneste de har sikre indikasjoner på er at varianten smitter lettere. Derfor vil det være en stor fordel om Norge begrenser smittespredningen mest mulig de neste to ukene, mener han.

– I løpet av to uker vet vi mer om sykdomsforløpet og hvilke grupper som er mer utsatt.