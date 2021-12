Riper opp millionbilen med stålbørste (!) – se hva som skjer etterpå

Antageligvis har det aldri skjedd i verden før, og det høres nesten for sprøtt ut til å være sant.

– I dag skal du få lov til å ripe opp bilen min! Her har du en stålbørste og et par nøkler, sier Olav Medhus, når vi møter ham i den eksklusive bilbutikken, By Medhus, litt utenfor Oslo.

Her bugner det av eksotiske sports- og superbiler i millionklassen. Og bilen vi utrolig nok skal «få lov til» å ripe opp, er den aller dyreste:

En Koenigsegg CCXR til en verdi på rundt 15 millioner kroner.

– Er du sikker på dette?

– Dette har sannsynligvis aldri skjedd i verden før, at noen går inn for å ripe opp en Koenigsegg med stålbørste. Men nå er vi såpass trygge på at dette skal gå bra, at vi rett og slett tar sjansen, sier Medhus – med en overraskende ro.

– Er du helt sikker på dette?? Jeg håper både du og TV 2 har gode forsikringsordninger.

– Jaja, kjør på nå!

Selv om det strider mot all fornuft, velger jeg å klemme til. Attpåtil på én av de dyreste karosseridelene, nemlig karbonspoileren bak, som alene koster rundt 200.000 kroner.

Se hvorfor vi gjør denne galskapen i videovinduet øverst i saken. Her får du også med deg «magien» i det vil tilfører varmluft på ripene.