Carlsen reddet seg inn etter trøbbel: – Det kan være ubehagelig

Det ble remis for femte parti på rad for Magnus Carlsen mot Jan Nepomnijasjtsjij i langsjakk-VM i Dubai onsdag.

Stillingen er dermed 2,5-2,5. De 19 siste VM-partiene i klassisk sjakk har endt med remis for Carlsen.

Jan Nepomnijasjtsjij med hvite brikker og en spansk åpning fikk en liten fordel utover i partiet. Etter 16 trekk viste beregningene at russeren hadde en fordel som tilsvarte omtrent en halv bonde, men det ble senere justert inn til å bli en helt jevn stilling.

– Jeg synes han gjorde et smart åpningsvalg. Jeg endte opp med en litt dristig stilling. Heldigvis er det sånn at så lenge man kan hindre stillingen i å bli enda dårligere, kan man holde ut, sier Carlsen til NRK.

Han innrømmer at det var motstanderen som tidvis hadde føringen i partiet.

– Det er klart at han sto best. Han hadde en type fordel som ikke ga noen mot-sjanser til meg. Det kan være ubehagelig, men så er det sånn at det er mye mer behagelig å forsvare seg på stillingen 0-0 enn hvis noen leder. Jeg var innstilt på å ta meg sammen, spille rolig, ikke forvente at problemene mine kom til å gå vekk med en gang og gradvis løse dem, sier Carlsen.

«Nepo» hadde 20 minutter ekstra tid å gå på etter 13 trekk, men klarte ikke å dra fordel av det. Trekkene gikk unna mot slutten, og begge hadde 24 minutter igjen etter 40 trekk da de fikk en time til på klokka.

Etter 43 trekk endte det med nok en remis.

Magnus Carlsen har vært verdensmester i langsjakk uavbrutt siden 2013. Han har vunnet dueller mot Vishy Anand (to ganger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Forrige mesterskap ble spilt i 2018.

Siden den gang er serieformatet økt fra 12 til 14 partier. Håpet var at det skulle gi flere seirer, men så langt har det ikke slått til. Den «evigvarende» remisrekken har bare fortsatt.

Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester. Et eventuelt omspill skjer 15. desember.

Torsdag er det hviledag. Det sjette partiet spilles fredag. Da skal Carlsen spille med hvite brikker.

