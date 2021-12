Helsedirektør: – Veldig, veldig svake symptomer

Helsemyndigheter i sørlige Afrika hevder de aller fleste registrerte tilfellene av omikronsmitte har svært svake symptomer. WHO sier det er for tidlig å trekke konklusjoner over hvor farlig viruset er.

Identifiseringen av den nye koronamutasjonen, omikron, har ført til globale sjokkbølget. Alt tyder på at viruset er mye mer smittsomt enn Delta-varianten som fremdeles er dominerende på verdensbasis, men det betyr ikke nødvendigvis et farligere virus.

Det er identifisert 50 mutasjoner på omikronviruset. Disse mutasjonene kan bety noe for måten det smitter på, og hvordan syk man blir av det. WHO analyserer nå en rekke scenarioer. Det beste scenarioet er at selv om det smitter lettere, kan det gi mindre alvorlig sykdom.

– Vet mer om noen dager

– Det er veldig tidlig å si noe om vår forståelse av denne varianten, men vi lærer mer om det for hver dag. Vi vil vite mer om hvor smittsomt det er om noen dager, sier doktor Maria Van Kerkhove i WHO under onsdagens pressekonferanse.

– Vi ser tilfeller med omikronsmitte som går fra svært mild sykdom til alvorlig sykdom, men det er indikasjoner på at mange pasienter har et mildt sykdomsforløp, men som sagt er det veldig tidlig å si noe om dette, sier hun.

Det er registrert en økning i innleggelser i områdene hvor det er påvist omikronsmitte, men dette kan ha sammenheng med at mange flere blir syke - ikke at selve viruset er farligere enn deltavarianten.

– Det er studier på vei. Vi ser på innleggelser, og pasienthistorikk. Det kommer også inn analyser fra de smittede som er registrert i 23 land, sier Kerkhove.

Fakta: Dette vet vi om omikron * 24. november 2021 varslet Sør-Afrika WHO om en ny koronamutasjon * 26. november identifiserte WHO varianten. Den ble definert som en «bekymringsvariant», fikk benevnelsen B.1.1.529, og navnet «omikron» * Omikron har 50 mutasjoner som blant annet kan avgjøre hvordan det smitter og hvor syk man blir * Det er ikke vitenskapelig bekreftet at varianten smitter lettere, men mye tider på det da smitten har steget kraftig i områdene den er oppdaget * Foreløpig ser det ikke ut til at man blir sykere av omikronvarianten * Det ser ut til at personer som allerede har vært smittet med Covid-19 lettere blir smittet om igjen av omikronvarianten * Det er ikke kjent hvor effektive vaksinene som finnes i dag er mot Omikron-varianten. Alle vaksineprodusentene jobber med å tilpasse vaksinene til den nye mutasjonen * Omikron ble først oppdaget i en prøve tatt 9. november i Sør-Afrika. I tillegg er det registrert tilfeller av varianten i land i Asia, Afrika og 12 europeiske land, inkludert Norge * Mange land har innført nye reiserestriksjoner for å forsinke omikron-varianten i å spre seg. Fakta om omikronsmitte i Norge * To personer i Øygarden kommune i Vestland fikk 1. desember påvist omikronvarianten av koronaviruset. Begge de to har vært på reise i Sør-Afrika. * Ytterligere to personer som har vært på reise i Sør-Afrika, har fått bekreftet omikronvarianten 1. desember. De to har ankommet Norge med fly til Gardermoen og har vært på karantenehotell siden ankomst. * Bydelsoverlegen i Bydel Frogner i Oslo sier at det er stor sannsynlighet for at det er omikronsmitte i området. 30–40 personer er bekreftet koronasmittet etter et arrangement i forrige uke. Utbruddet er knyttet til en reisende som har vært i Sør-Afrika, skriver VG. * Det er innført nasjonale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten i Norge. * Dersom omikronvarianten viser seg å ha større spredningsevne enn deltavarianten, vil omikronvarianten etter hvert dominere, og epidemien kan bli vanskeligere å holde under kontroll Kilde: NTB, WHO, FHI, Regjeringen, TV 2

Hun presiserer at flere syke uansett vil bety flere innleggelser og dødsfall, og vektlegger viktigheten av vaksiner.

– Alt vi har gjort for å få kontroll på deltavarianten må også gjøres for omikron, sier hun.

– Mange asymptomatiske

Fungerende helsedirektør i Botswana, Pamela Smith-Lawrence, sier onsdag at de aller fleste som har fått omikronsmitten i landet har hatt svært svake symptomer.

– 16 av 19 personer som er identifisert med det muterte viruset var asymptomatiske. De tre andre hadde veldig, veldig svake symptomer, sier hun til Reuters.

Disse pasientene har også testet negativt få dager etter bekreftet sykdom. Tallgrunnlaget er så lavt at det ikke er mulig å trekke noen konklusjoner, og det er heller ikke kjent om disse smittede var vaksinert.

Mer sirkulering gir flere mutasjoner

WHO har beskrevet omikron som en «bekymringsvariant», og legger vekt på at slike mutasjoner er mer sannsynlige når vaksinefordelingen er så skjevt fordelt i verden.

– Jo mer viruset sirkulerer, jo mer muligheter har det for å forandre seg, sier Kerkhove.

Hun sier omikron er registrert i 23 land hittil, og hun fremhever viktigheten av åpenhet og deling av informasjon for å få oversikt og kontroll på pandemien.

Omikron ble først oppdaget i en prøve tatt 9. november i Sør-Afrika. I tillegg er det registrert tilfeller av varianten i land i Asia, Afrika og foreløpig 12 europeiske land, inkludert Norge.

– Giftig blanding

WHO advarer mot en «giftig blanding» av lav vaksinedekning og manglende testing. Kombinasjonen skaper grobunn for nye mutasjoner.

– Hvor mange liv det kommer til å koste er opp til oss. Å få slutt på pandemien er avhengig av at vi tar riktige valg, sier generalsekretær i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han slo fast at verdens land må få fullvaksinert de med høy risiko for å få koronasykdom, og de som er sårbare for slik sykdom, så fort som mulig.

Tedros benyttet anledningen til å minne om at selv om verdens oppmerksomhet nå er rettet mot omikronvarianten av koronaviruset, er det fortsatt deltavarianten som står for nesten alle smittetilfellene globalt.