WHO: 23 land har påvist omikronsmitte

– Fremveksten av omikronvarianten har skapt global oppmerksomhet. Minst 23 land fra fem av seks WHO-regioner har meldt inn tilfeller av omikron. Vi forventer at tallet vil øke, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef i Verdens helseorganisasjon.

Han sier videre at WHO tar situasjonen alvorlig, og at det er noe alle land bør gjøre.

– Det burde ikke overraske oss. Dette er hva virus gjør, og det vil dette viruset fortsette å gjøre. Så lenge vi lar det fortsette å spre seg.

– Vi lærer mer hele tiden om omikron, men det er fortsatt mye å lære av dens effekt på overføring av smitte, alvorlighetsgraden av sykdommen, og effekten av tester og vaksinene.

På pressekonferansen ble det bekreftet at flere rådgivere i WHO evaluerer nye funn rundt omikronvarianten.

Ghebreyesus takker Botswana i Sør-Afrika for å sekvensere og rapportere denne varianten så fort.

– Det er dypt bekymrede at disse landene blir straffet for å gjøre det rette.

Reiserestriksjoner vil ikke hindre en global spredning av omikronvarianten, og det er en stor byrde for de som blir påvirket, sier han.

– Vi oppfordrer land til å fortsette å bruke tiltak for å kontrollere spredningen, inkludert testing av passasjerer før de reiser og ved ankomst.

– Å ende pandemien handler ikke om en sjanse. Det handler om valg.

Han advarer samtidig mot en «giftig blanding» av lav vaksinedekning og manglende testing, og at kombinasjonen skaper grobunn for nye mutasjoner.

– Dette er en oppskrift på å avle fram og forsterke virusvarianter