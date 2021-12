Opplysninger til TV 2: Guro Pettersen klar for Vålerenga

Den norske keeperprofilen returnerer til norsk fotball etter to sesonger i Sverige.

TV 2 får opplyst at Pettersen har signert en toårskontrakt med Oslo-klubben, som søndag vil offentliggjøre at den 30-årige keeperen igjen skal ikle seg Vålerengas farger.

Pettersen spilte for hovedstadsklubben i to sesonger fra 2018 til 2019 før hun reiste over grensen til nord-sverige og Damallsvenskan-klubben Piteå inn mot 2020-sesongen.

Det avsluttet hun tiden i svensk fotball med å vinne prisen for årets mål. Se scoringen her:

Norsk keeper med vilt mål fra midtbanen

Pettersen har tidligere også spilt for Fløya, Stabæk og Arna-Bjørnar i norsk fotball.