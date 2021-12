Blinken: Vi vil svare resolutt dersom russiske styrker krysser grensa

– Vi er dypt bekymret over beviser om at Russland har lagt planer for betydelige aggressive handlinger mot Ukraina, både planer som inkluderer forsøk på å destabilisere Ukraina fra innsiden og militære operasjoner i stor skala, sa Blinken under en pressekonferanse etter Natos utenriksministermøte i Riga onsdag.

– Vi har gjort det klart overfor Kreml at vi akter å svare resolutt, blant annet med en rekke økonomiske tiltak som vil få store følger, tiltak vi har avstått fra å benytte tidligere, fortsatte han.

– Diplomati er den eneste farbare veien for å løse denne krisen, understreket Blinken, som også ba Ukraina om å vise tilbakeholdenhet for ikke å gi Russland et påskudd.

Må vise ansvar

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok også på møtet i Riga og ber i likhet med Blinken Russland om å vise ansvar.

– Russland må vise ansvar og senke spenningsnivået ved å redusere sitt militære nærvær. En eventuell fornyet russisk militær innblanding i Ukraina vil ha høye politiske og økonomiske konsekvenser, sa hun etter møtet.

Ukraina er ikke medlem av Nato, men er såkalt Nato-partner. Landets utenriksminister Dmytro Kuleba deltok under møtet i Riga og ba der Nato om mer støtte.

Anklager

– Det er positivt at Ukrainas utenriksminister ga Nato-møtet en gjennomgang av situasjonen, og at de ikke vil trappe opp militære beredskapstiltak. Det er viktig at det ikke eskalerer, sier Huitfeldt.

Ukrainske ledere har tidligere anklaget Kreml for å planlegge både kupp og invasjon, og ifølge Kuleba har Russland nå stasjonert 115.000 soldater nær grensa. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

Kuleba ber Nato sørge for at Russlands president Vladimir Putin ikke «velger det verst tenkelige scenarioet, som er en militæroperasjon».

Russland avviser

Russland har gjentatte ganger avvist påstandene om at landet planlegger å intervenere i nabolandet og anklager Ukraina for «stadige provokasjoner i den hensikt å forverre situasjonen langs grensa».

Russlands militære etterretningstjeneste advarte i forrige uke også Nato mot å feste lit til påstandene fra ukrainske ledere og kritiserte USA for det samme.

– Amerikanerne maler et skrekkbilde av horder med russiske stridsvogner som vil begynne å ødelegge ukrainske byer. De hevder at de har «pålitelig informasjon» om slike russiske intensjoner, het det i en uttalelse fra Russlands militære etterretningstjeneste SVR, som helt avviste at det foreligger slike planer eller intensjoner.

