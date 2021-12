2021 blir et rekordår for elbilsalget i Norge. Nå har vi også nådd en ny milepæl. Aldri før er det blitt solgt over 100.000 nye elbiler i løpet av ett år. Men det tallet er nå passert –med én salgsmåned igjen.

Sju av ti som kjøpte ny bil i november, kjøpte elbil, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). 73,8 prosent markedsandel er det nest høyeste i løpet av en måned noensinne.

Til sammen endte salget av elektriske biler i november på 11.274. Det er en økning på hele 60,3 prosent, i forhold til samme måned i fjor.



Ser vi på salget så langt i år, er det opp 58 prosent sammenlignet med fjoråret. Det elektriske skiftet går altså på høygir i Norge.

Tesla Model 3 er fortsatt en storselger i Norge.

2022 kan bli tidenes år

– Elbilsalget viser at vi har god kurs mot nullutslipp på norske veier. Det er gledelig at 2021 blir et rekordår for elbiler i Norge, sier Christina Bu som generalsekretær i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Hun tror nå at 2022 kan bli tidenes elbilår i Norge. Etter budsjettforhandlingene i høst ble det blant annet klart at momsfritaket for elbiler videreføres og at omregistreringsavgiften for elbiler blir billigere enn først foreslått.

Elbiler som firmabil blir skattlagt 80 prosent av listepris, og ikke 100 prosent som var regjeringens opprinnelige forslag.

Nye avgifter – men noen ladbare hybrider blir ikke dyrere

Christina Bu i Norsk elbilforening gleder seg over rekordhøyt salg av elektriske biler i Norge.

Én ikke-elbil på topp ti

Norges mest solgte bil så langt i år er Tesla Model 3. Det har blitt registrert hele 10.090 eksemplarer av denne i 2021. På andreplass finner vi for øvrig den eneste ikke-elbilen på topp ti. Det er Toyota RAV4, som er en kjempesuksess i ladbar hybrid-utgave.

Tredjeplassen innehas av Volkswagen ID.4, deretter er det en ganske stor luke ned til Volvo XC40 på fjerdeplass. Tesla Model Y selger i rekordhøye antall og har nå passert Ford Mustang Mach-E på registreringsstatistikken, de to er på femte- og sjetteplass.

Deretter følger Audi e-tron, Skoda Enyaq, Nissan Leaf og Polestar 2.

6 av 10 bilkjøpere velger noe helt nytt

Slik er elbilandelen rundt om i Norge Østfold - 71,4 %

Akershus - 77,5 %

Oslo - 74,9 %

Hedmark - 63,5 %

Oppland - 64,6 %

Buskerud - 69,6 %

Vestfold - 68,0 %

Telemark - 70,3 %

Aust-Agder - 66,0 %

Vest-Agder - 73,6 %

Rogaland - 77,3 %

Hordaland - 84,6 %

Sogn og Fjordane - 66,2 %

Møre og Romsdal - 71,9 %

Trøndelag - 76,2 %

Nordland - 65,3 %

Troms - 62,9 %

Finnmark - 31,0 %

