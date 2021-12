Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei

Vurderer å få ettermontert hengerfeste på min Mazda CX-30. Har fått ulike priser fra både forhandler(dyrest) og frittstående verksted. Har fått både pris på «stivt» feste og avtagbart.

Er det noe forskjell på om det blir gjort gjennom forhandler eller hos et rimeligere verksted? Tenker da på at det fungerer med sensorer osv.

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål. Tilhengerfeste er, som du har oppdaget, mye mer enn bare en svart krok ved støtfangeren bak.

På mange biler er variasjonsmulighetene mange. Original versus uoriginal og avtagbar- eller fast kule.

Sistnevnte er vel strengt tatt en smaks- og designsak. Mange mener at et tilhengerfeste er stygt og ødelegger bilens design, samt potensielt kan møkke til buksebeina når man skal inn i bagasjerommet. Andre bryr seg ikke og tenker at det er kjekt med en ekstra «støtfanger» bak.

Jeg tenker dermed at det ikke finnes noe fasitsvar på hva som er riktig eller feil her. Det handler om behov, lommebok og smak.

Prisene kan også variere enormt fra bil til bil. Det finnes tilhengerfester som koster godt over 50.000 kroner ferdig montert. Og man kan få dem for bare noen få tusenlapper. Det er med andre ord vel verdt å sjekke litt før man bare setter bilen på verksted med beskjeden: Monter tilhengerfeste … Prisene varierer enormt.

Om man gjør dette hos en merkeforhandler, er det slett ikke sikkert man får et originalt tilhengerfeste. Fra den tiden jeg drev med dette, var det som oftest uoriginalt som ble ettermontert her i Norge. De siste årene har fabrikkmontering blitt langt vanligere.

Akkurat hva man skal montere, tenker jeg også avhenger litt av bruk. Dersom du, som meg, er en tur på den lokale miljøstasjonen med hageavfall om våren og en tur om høsten med ymse rusk og rask, tenker ja at er rimelig uoriginalt duger i massevis.

Kjører man derimot mye med tung tilhenger, hestehenger eller campingvogn, bør man kanskje legge litt mer i det. På originale følger det som regel med et ledningsnett tilpasset bilen også. Da slipper man at det lyser i «pære-varsleren» når tilhengeren er tilkoblet – noe som ikke er helt uvanlig.

At ryggesensorene slår inn på selve tilhengerfestet er det mange år siden sist jeg hørte om. Men at de samme sensorene oppfatter tilhengeren som et objekt som er for nært og varsler, er derimot ganske vanlig. På noen biler med originalt hengerfeste /ledningsnett kobles ryggesensorene ut når hengerkontakten er i bruk. Da slipper man det bråket.

Et originalt tilhengerfeste er også konstruert sammen med bilen, noe som kan påvirke måten dette er montert og testet på. Noe som kan bety noe for eksempel om man blir påkjørt bakfra.

Som nevnt; det finnes ingen fasit her. Man må montere det som passer for behovet og det man synes ser pent ut. Men jeg håper du fikk noen innspill du kan nyttiggjøre deg i valget her.

Lykke til med Mazdaen og tilhengertrekking!

Velkommen – og lykke til!

