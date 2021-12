Anker dommen etter at politimann ble frifunnet i Sverige

12. mai 2020 ble 16 år gamle Alexander Storåker og en kamerat ifølge flere vitner jaget på moped av en sivil politibil i Lerum i Sverige. Kameraten overlevde, mens Alexander traff en lyktestolpe og døde.

Politimannen som var tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død» ble frikjent i starten av november, skriver VG.

– Det er oppsiktsvekkende at tingretten valgte å tro på de to politimennenes siste versjon om at Alexander ikke forstod at han hadde en politibil etter seg, til tross for at flere vitner forteller om at de så politiet jage Alexander, sier Frode Storåker til avisen.

Dagbladet omtalte saken først.