Marna Haugen og Ørjan Burøe skilles

Komiker Ørjan Burøe (47) og influenser Marna Haugen (40) går hver til sitt etter 18 år sammen, bekrefter de overfor Dagbladet.

Ifølge avisen bestemte de seg for å gå hvert til sitt allerede for ett år siden.

- Det har vært en lang prosess, selvfølgelig. Men så kom vi bare til et punkt der vi ble enige. Begge tenkte nok innerst inne at den andre ikke ville være helt enig at brudd var løsningen, men så var vi faktisk det, sier Marna til Dagbladet.

Videre forteller de at det ikke ligger noe dramatikk bak skilsmissen, men at de har vokst fra hverandre.

Det tidligere paret giftet seg i 2013. Paret har to sønner sammen, og Ørjan har to barn fra tidligere forhold.