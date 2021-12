Sykehus i krise: 1200 sykemeldt hver dag - studenten Andreas (33) må steppe inn

Koronasituasjonen, RS-syke barn og høyt sykefravær gjør situasjonen på Haukeland Universitetssykehus svært utfordrende.

Av de rundt 13 500 ansatte ved sykehuset, er hele ti prosent fraværende fra jobb. Sykefraværet tilsvarer rundt 1200 ansatte hver eneste dag.

På en pressebrief onsdagen, ba sykehusledelsen pensjonert helsepersonell og studenter om å melde seg til tjeneste.

– Hvis du er pensjonert helsearbeider eller student og har lyst til å jobbe i desember, meld deg til oss, så kan det være vi tar deg i bruk, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.

Ønsker å bidra

Andreas Høvik har et halvt år igjen av studiet for å bli intensivsykepleier. Da Helse Bergen varslet om store utfordringer med å behandle de mange pasientene med Covid-19 og RS-virus, var ikke bergenseren vond å be.

– Vi fikk en forespørsel på skolen fra Helse Bergen om vi kunne hjelpe til. Og det kan man jo ikke si nei til!

Allerede for to uker siden fikk Høgskulen på Vestlandet en intern forespørsel der Haukeland ba studenter om hjelp.

– Som intensivstudent er det jo det vi har lyst til å jobbe med. Og da er det kjekt å komme i gang i trygge rammer og kunne hjelpe til når det trengs, sier Høvik.

I to uker har Høvik jobbet på intensivavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Han har behandlet koronapasienter og andre som trenger intensiv behandling.

– Man merker på hele sykehuset at vi er under stort press og at det er stort behov for ekstravakter. Spesielt i helgene. Man vil jo stille opp så mye man kan, men man må jo ta vare på seg selv også for man skal jo vare en stund. Men selvsagt sliter det jo på folk, sier han.

Nå oppfordrer Høvik andre til å gjøre det samme.

– Jeg vil anbefale å gripe den muligheten. Det har vært veldig lærerikt og en fin inngang til verden som intensivsykepleier, sier studenten.

HJELPER TIL: Masterstudenten mener det er en flott mulighet til å få prøve seg som intensivsykepleier. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Åpner for flere hjelpere

Høgskulen på Vestlandet som utdanner sykepleiere avgir intensiv- og anestesisykepleiestudenter til Helse Bergen og Helse Fonna for å avhjelpe en ekstrem situasjon på grunn av pandemi, RS-virusutbrudd og høyt sykefravær blant sykehusansatte.

Den midlertidige forskriften om at studenter kan bidra under pandemien gjelder til 1. januar, men rektor Georg Førland sier skolen er åpen for at departementet kan utvide forskriften til å vare også etter nyttår.

Førland sier studentene er innstilt på å bidra, og skolen vil legge til rette for at også tredjeårs sykepleiestudenter med tilstrekkelig utdanning kan melde seg for å bidra i kommunehelsetjenesten under pandemien.

Han sier skolen har nær kontakt med helseforetakene og vurderer behovene fortløpende.

Høvik har tidliger praksis fra infeksjonsavdelingen. I sin nye rolle på intensivavdelingen får han en kombinasjon av praksis og lønnet arbeid. Så vil tiden vise om det blir behov for bistand på nyåret eller om han får skrevet ferdig masteroppgaven til våren.