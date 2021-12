Hyller forbildet: – Ganske utrolig at han i det hele tatt går

Tiger Woods utelukker at han vender tilbake om profesjonell golfspiller på heltid.

Golfikonet var involvert i en dramatisk bilulykke i februar, og er fortsatt under rehabilitering etter skadene han pådro seg da han kjørte av veien i høy hastighet i Los Angeles.

I et intervju med Golf Digest forteller han at skadene er for omfattende til at han noen gang vil bli heltidsspiller igjen.

– Jeg tror at det er realistisk å spille på touren igjen en dag – aldri på heltid, aldri igjen – men å kunne velge noen få turneringer i året, sier han i intervjuet.

– Jeg tror det er slik jeg kommer til å måtte spille fra nå av. Det er uheldig, men det er realitetent. Jeg forstår det, og jeg aksepterer det, sier 45-åringen med 82 titler i PGA-touren.

Denne uken er Tiger Woods vert under turneringen Hero World Challenge på Bahamas.

Der er verdens niende beste golfspiller, Viktor Hovland, deltaker. Nordmannen er legger ikke skjul på hva Wood har betydd for ham og for golfsporten.

– Jeg har brukt veldig mange timer foran TV-skjermen og sett ham spille da jeg var yngre. Det har vært mange sene kvelder hvor jeg har sittet oppe og fulgt med, sier Hovland.

Han gleder seg stort over å delta i turneringen, hvor Woods også er tilstede.

– Det er mulig vi ikke får sett ham så mye fremover. Det er ganske utrolig at han i det hele tatt går, og er på turneringen denne uken. Hvis vi får se ham i et par turneringer på et tidspunkt, er det bare bonus, sier Hovland.

Nordmannen slår ut på sin første runde av turneringen torsdag kveld.