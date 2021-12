Fikk pizza i nøkkelhullet – ringte politiet

En mann kontaktet politiet da han oppdaget at et familiemedlem hadde fått servert pizza i nøkkelhullet på ytterdøren.

Meldingen ble ringt inn til politiets operasjonssentral 24. november klokken 16.00, fra en adresse i Nes kommune.

Politioverbetjent og politikontakt i Nes, Gunnar Foseid, sier til TV 2 at personen ringte inn og var bekymret for at pizza-stykket kunne være koblet til Tesla-tyveriene på Romerike forrige måned.

– Personen var redd pizzatrikset var en form for merking, og da sett i sammenheng med Tesla-tyveriene den siste tiden, også et her i Nes.

– Tror du teorien stemmer?

– Jeg tviler på at dette var en form for merking, svarer politioverbetjenten.

Han forklarer at de ikke har gjort annet med henvendelsen enn å opplyse om det i lokalavisen Raumnes – som først omtalte saken.

Foseid er usikker på hvordan og hvorfor pizzastykket havnet i nøkkelhullet.

– Jeg vet ikke hva formålet med pizzatrikset skulle være, om tyvene for eksempel skulle se at osten ble perforert av en nøkkel og dermed kunne si at «her er det folk hjemme», sier han, og avslutter:

– Eller om det var i mangel på tegnestift, magnet eller tusj, som er de metodene politiet har hørt om tidligere, hvor publikum har vært bekymret for at et innbrudd er i gjære.