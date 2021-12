Politiet har avhørt tidligere voldsoffer

Norsk politi har på eget initiativ avhørt en kvinne som hevder at Hiroyuki Ogu tidligere har utsatt henne for vold. I tillegg har de kartlagt flere adresser der de tror den drapssiktede mannen kan oppholde seg.

– Vi har store forhåpninger om at denne saken blir oppklart, sier kriminalsjef i Tønsberg, Knut Erik Ågrav til TV 2.

Det har snart gått to år siden de fikk meldingen om at Nerid Høiness hadde blitt funnet drept i jungelen i Laos i Sørøst-Asia.

ØNSKER PÅGRIPELSE: Kriminalsjefen i Tønsberg, Knut Erik Ågrav. Foto: Simen Askjer / TV 2

Høiness dro fra Nøtterøy til Thailand for å drive med yoga. Der traff hun en mann, Hiroyuki Ogu fra Japan, som hun ble kjæreste med. Politiet mener at han drepte Høiness under en tur til Laos i januar i 2020.

Ogu er internasjonalt etterlyst via Interpol, siktet for overlagt drap. Så langt er han ikke pågrepet.

Har adresser i to land

Det er politiet i Laos som har ansvar for å etterforske og straffeforfølge mannen de mener står bak ugjerningen.

Politiet i Tønsberg har ansvar for å følge opp Høiness' pårørende, men i tillegg har de med hjelp fra Kripos gjennomført enkelte etterforskningsskritt.

SIKTET: Hiroyuki Ogu er etterlyst over hele verden, siktet for drapet på Nerid Høiness. Foto: Privat

Blant annet har de gjort en omfattende kartlegging av siktedes aktivitet på sosiale medier i et forsøk på å kartlegge hvor han kan befinne seg.

Undersøkelsene tyder på at han har hatt tilhold på følgende steder:

Golden Rocks bungalows på ferieøya Koh Phangan, Thailand.

Ytterligere en adresse på Koh Phangan.

På to adresser i Bangkok.

På en adresse i Kampot i Kambodsja.

– Noen av disse opplysningene begynner å bli gamle, men vi kommer til å gjøre flere og nye undersøkelser av dette sporet i tiden fremover, sier Ågrav.

MENER HAN HAR VÆRT HER: Norsk politi mener at siktede har oppholdt seg i Bangkok, hovedstaden i Thailand med over 10 millioner innbyggere. Foto: JACK TAYLOR / AFP

Familien til Høiness har også selv gjort flere undersøkelser i et forsøk på å finne ut hvor siktede befinner seg.

Mener han har voldshistorikk

Norsk politi har avhørt personer som har kjennskap til siktede og avdøde.

Basert på informasjonen de har samlet inn, mener politiet at det er holdepunkter for å si at siktede har vært voldelig mot kvinner tidligere, bekrefter politiførstebetjent Jørgen Haave.

Informasjonen som er samlet inn i Norge er sendt til politimyndighetene i Laos.

Kriminalsjef Ågrav sier at lettelser i koronarestriksjoner og større bevegelsesfrihet, også i Asia, gjør håpet større om en oppklaring.

Blant annet kan sambandsmannen, nordisk politi sin utsendte i området, lettere reise rundt, påpeker han.

Vil stoppe ham

Moren til Nerid, Ellen Høiness, sier at hun har flere ubesvarte spørsmål knyttet til hva som skjedde med datteren.

– Hvor viktig er en pågripelse for deg?

VIL HA SVAR: Nerids mor, Ellen Høiness, hjemme i huset på Nøtterøy. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er helt essensielt av flere grunner, sier moren, som ønsker å vite hva som skjedde i dagene fra Nerid forsvant til hun ble funnet drept i jungelen.

Hun påpeker at det er ting som tyder på at den siktede mannen har vært voldelig mot unge kvinner tidligere.

– Om oppmerksomhet rundt denne saken kan bidra til å forhindre at en annen ung jente blir mishandlet, drept og forsøkt gjemt i jungelen. Om en annen mamma kan slippe dette marerittet, så er det verdt innsatsen jeg legger ned i å belyse denne saken, sier Høiness.