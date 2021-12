LSK Kvinner vil ikke selge spiss til Italia – agent mener kravet er urimelig

Italienske AS Roma har lagt inn to bud på LSK-spiss Sophie Román Haug (22). Agenten er frustert over manglende fornuft og samarbeidsvilje hos romeriksklubben.

– Det er en helt håpløs situasjon for Sophie. Kravet fra LSK har ikke relevans, sier Nils Christiansen til TV 2.

Han er agent for LSK-spiss Sophie Román Haug, som scoret ni mål på 17 kamper for bronsevinneren i Toppserien – to av de kom da hun ble matchvinner da LSK snudde 0-3 til 4-3-seier mot Avaldsnes i oktober:

Her fullfører Román Haug snuperasjonen på overtid

I tillegg har hun én scoring på to kamper for U23-landslaget denne høsten.

Det har generert interesse fra utenlandske fotballklubber – nærmere bestemt AS Roma.

Agenten sier at den italienske klubben ved to anledninger har lagt inn bud på den 22-årige spissen: Først ble et bud avslått i sommer. Så kom et nytt bud for få uker siden – et bud Christiansen vil beskrive som «bra og i klasse med andre spillere i samme kategori, som for eksempel Celin Bizet Ildhushøy».

Heller ikke det skal LSK ha vært fornøyd med og kom med et motkrav som Christiansen mener ville satt norsk overgangsrekord på kvinnesiden.

– Jeg har ikke noe i mot å sette rekord, men et slikt krav for en spiller som ikke engang har vært innom A-landslaget blir helt feil, sier agenten.

Det er ikke bare her Christiansen mener romeriksklubben opererer uten fornuft.

Muntlig avtale ved ny kontrakt

Da Román Haug i september i fjor signerte en ny kontrakt ut 2022-sesongen med LSK Kvinner, hevder agenten at det skal ha vært en muntlig enighet om at klubben ville legge tilrette for en overgang til utlandet dersom en interessant klubb som på banen.

Norges Fotballforbund tillater ikke denne typen skriftlige klausuler i norske spillerkontrakter.

– Slike muntlige avtaler er jo ikke verdt noen ting, men når LSK forventer at en spiller skal forholde seg profesjonelt til en kontrakt, så synes jeg også at klubben skal være proffe med tanke på hva de har sagt – at de vil legge tilrette for en overgang og forlange en fornuftig pris, sier Christiansen.

Rune Øien, styreleder i LSK Kvinner, bekrefter at de har fått videreformidlet denne muntlige enigheten om «å legge tilrette» og mener at klubben har gjort dette ved å åpne dialog med den budgivende klubben.

– Da den utenlandske klubben først tok kontakt var vår reaksjon å ikke ønske å inngå dialog fordi vi ikke ønsket å selge. Så ble vi anmodet til å inngå dialog fordi det tidligere var avtalt at man skulle legge tilrette. Vi gjorde derfor dette, sier Øien til TV 2.

Klubbens sportslige avdeling har orientert styrelederen om hva konsekvensene vil være ved å selge Román Haug og at man må finne en erstatter for henne.

– Vi har vært klare på fra styret at vi er nødt til å ha ambisjonene våre intakt sånn at vi har en ambisjon om å komme til Champions League igjen. Da kan vi ikke selge oss vekk fra de ambisjonene, sier Øien.

Sophie Román Haug får en klem av tidligere LSK-lagvenninne Emilie Haavi etter en scoring mot Lyn. Haavi forlater LSK og neste stoppested ser ut til å bli nettopp AS Roma. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Uenige om økonomisk størrelse på krav

Øien er heller ikke enig i at klubben har vært urimelige i sine krav til Roma.

– Vi har brukt referanser på spillere på samme nivå som Sophie som har gått internt i Norge siste sesongen, sier styrelederen.

– Hennes agent mener motkravet dere kom med ville satt norsk overgangsrekord. Er det en uenighet mellom dere her da?

– Kravet er høyere enn dagens snitt. I norsk fotball har vi sagt at vi nå i neste strategiperiode skal få opp snittprisen på spillersagt til én million. Jeg kan si at vårt krav er langt under dét, svarer Øien.

Hverken han eller Román Haugs agent ønsker å utdype hvilken størrelsesorden budet eller klubbens krav ligger på.

– Vi er positive til at Sophie og andre spillere kan gå utenlands når tiden er moden for det, men vi må ha overgangssummer på bordet som gjør at vi ikke selger ambisjonen vår som toppklubb, sier styrelederen.

LSK-døren står fremdeles åpen

Agent Nils Christiansen mener LSKs praksis gjør at norske klubber risikerer at spillere ikke vil signere langtidskontrakter.

– Både Toppfotball Kvinner og klubbene ønsker jo at spillere skal signere lengre kontrakter. Vi er alle enige om at det er fornuftig, men da må klubbene være samarbeidsvillige andre veien også når det kommer spennende klubber for unge spillere som Sophie, sier Christiansen.

Román Haug selv bekrefter til TV 2 at hun er skuffet over at LSK ikke er samarbeidsvillige.

«Jeg er skuffet over at LSK ikke vil gi meg muligheten til å kunne drive med fotball på heltid, men jeg forholder meg til kontrakten min med LSK, og overlater til LSK og Roma å komme til enighet om hva som skjer videre. Eller har jeg ingen videre kommentar til saken», skriver 22-åringen i en SMS.

Sophie Roman Haug etter å ha bommet en stor sjanse i Toppserien-møtet med Lyn denne sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hun vil jo dette veldig mye, men hun vet at hun må forholde seg til kontrakten sin. Hun trodde bare at klubben vil legge forholdene til rette, sier agenten.

– Sophie ligger på et middels lønnsnivå som kvinnelig fotballspiller i Norge. Med en slik overgang kunne hun sikkert tre- eller firedoblet inntekten sin, sier Christiansen.

Han påpeker at de ikke har forhandlet om lønn og personlige betingelser med Roma i påvente av at LSK skal godta et bud, så antagelsen om potensiell inntekt er noe han har tatt ut fra tidligere erfaringer med denne typen overganger.

– Jeg håper fremdeles at LSK vil gi Sophie denne muligheten. Vi har forståelse for at det er tøft for LSK å slippe henne, men de har altså fire måneder på å skaffe en erstatter. Med de pengene de hadde fått fra tilbudet til Roma, så kunne de hentet både én og to spillere som erstatning, sier Christiansen.

– Vi står ved at det er en intensjon om at vi skal legge tilrette for dialog rundt en overgang. Døren står fremdeles åpen, men vi tar ikke noe videre initiativ fra vår side, sier styreleder Øien.