Har ikke snakket med Rangnick ennå

Michael Carrick pratet med media for første gang siden ansettelsen av Ralf Rangnick.

Manchester United tok et sterkt bortepoeng mot Chelsea for tre dager siden. Nå venter formsterke Arsenal på Old Trafford.

Michael Carrick leder de røde djevlene i påvente av at Ralf Rangnick får de nødvendige papirene i orden. Kampen mot Arsenal blir sannsynligvis den siste Carrick leder.

– Klar for å lære

Carrick forteller at han ennå ikke har pratet med Rangnick.

– Nei, på grunn av prosessen med arbeidstillatelsen har vi ikke snakket sammen, sier Carrick.

På spørsmål om han er villig til lære av Rangnick, svarer den tidligere midtbane-majesteten slik:

– Jeg er alltid villig til å lære. Jeg har lært mye denne uken, men jeg har også vært tett på de siste årene. Skrittet er ikke så stort som mange tenker, sier han.

Carrick forteller at det har skjedd mye de siste ti dagene.

– Jeg har måttet tilpasse meg og lære meg nye ferdigheter, ting som har vært utenfor min comfortsone og som jeg ikke har vært ute for før. Jeg synes det er artig å se hvordan jeg har taklet det, sier Carrick.

Avviser Ronaldo-drama

Han valgte å benke Cristiano Ronaldo mot Chelsea.

– De avgjørelsene blir blåst opp til noe større enn de egentlig er. Det er annerledes når man står på innsiden av laget og klubben. Man tar avgjørelser av mange forskjellige grunner. Jeg så ikke på det som en stor avgjørelse. Det var i hvert fall ikke det innad i gruppen. Vi kom godt overens, kampen gikk greit og det var ikke drama, sier Carrick.

Onsdag ble det klart at Champions League-kampen mot Young Boys på Old Trafford kan gjennomføres som planlagt.