Tror du norske nybilkjøpere er en ganske konservativ gjeng? Da tar du feil!

Nå gjør vi nemlig noe som før var ganske utenkelig: Vi kjøper bilmodeller vi knapt har sett i virkeligheten.

Av 15.274 førstegangsregistrerte nye personbiler i november, var 6 av de 10 mest solgte bilmodeller som ikke fantes i Norge for ett år siden.

Blant disse finner vi Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E og Hyundai Ioniq 5. Du ser kanskje hva de også har felles? Ja, alle er elbiler.

Kan bli ny rekord

Det ble også satt ny registreringsrekord for nye personbiler i november. Vi må helt tilbake til november 1985 for å finne et antall som ligner på årets novembertall. Da ble det registrert 15.157 nye biler.

Så langt i år er det registrert 155.709 nye personbiler, en økning på 28,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Med dette kan tidenes registreringsrekord fra 1986 ryke, da ble det registrert 167.352 nye personbiler i Norge.

Blir antall nybilregistreringer i desember 12.079 eller høyere, så er det ny årsrekord.

Oppga feil kilometerstand på bilen – nå har han ett problem

Tesla Model Y går helt til topps blant bilmodellene i november.

Kjøpes på nettet

– Merkene på registreringstoppen i november er velkjente. Men bare fire av de ti modellene på registreringstoppen for nye biler, var i salg i fjor. Resten er nyheter i år, og viser at nybilkjøpere stoler så mye på merkene, at de gjerne signerer kontrakt på helt nye modeller. Ofte lenge før det har vært mulig å se bilen på nært hold, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Før skulle alltid en ny bil både sees, sittes i og prøvekjøres. Nå kjøpes nye bilmodeller med noen få tastetrykk på nettet, lenge før man har sett bilmodellen med egne øyne, sier han.

I tillegg til de velkjente merkene, er også helt nye bilmerker i Norge godt synlige på registreringsstatistikken. Flere er fra Kina og andre deler av Asia. Og det dreier seg i hovedsak om nye elbiler.

Bruktbil: Dieselbilene forsvinner nesten før de kommer inn døren

BYD er ett av flere nye merker som har kommet til Norge i år. Her er en stor ladning biler klare til å bli sendt fra Kina.

SUV er det hotteste

I november var det 11.269 førstegangsregistrerte nye elektriske personbiler, det er en andel på 73,8 prosent. Legges ladbare hybrider på dette, 17,4 prosent, så har 91,2 prosent av de nye personbilene i november ledning.

– Det har vært tydelig lenge nå: Vi «går elektrisk». Av 155.709 førstegangsregistrerte nye personbiler så langt i år, er 99.922 elektriske. Det utgjør hele 64 prosent, og er en økning på 12 prosentpoeng fra 2020, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Av type bil er det SUV som tar både første, andre og tredjeplassen i antall nybilregistreringer. Samtidig gjør enkelte mindre bilmodeller det også bra. Den «gamle traveren» blant elbilene, Nissan Leaf, holder salgstakten godt og er Norges femte mest solgte bil i november. Det er ingen dårlig prestasjon.

Prute på bil? Da må du ikke gå i «jubel-fella»

Slik endte november, med rekordmange nye modeller inne på topp 10.

Video: Dette kan bli Norges mest solgte neste år