Det norske markedet har vært svært viktig for Tesla. Vi var tidlig ute med å kjøpe betydelige volumer av bilene deres. Først Model S, så Model X og etter hvert Model 3. I høst kom også Model Y til Norge.

Nå har det for alvor begynt å løsne i mange andre markeder. Men Norge er fortsatt viktig for Tesla og i år ligger de an til å sette nye rekorder.

De rykende ferske registreringstallene fra november viser nemlig at Tesla ikke bare er Norges mest solgte merke så langt i år. De har også den mest solgte modellen. Og i november stikker de like godt av med både første- og andreplassen på registreringsstatistikken.

Kan VW svare?

Etter årets 11 første måneder, har det rullet ut 16.050 nye biler fra Tesla på norske veier. Det er en økning på hele 272 prosent, sammenlignet med samme periode i 2020.

Tesla har med dette en markedsandel på 10,3 prosent i Norge. De ligger snaut 900 biler foran Volkswagen på andreplassen. Hvem av de to som er øverst når nyttårsrakettene sendes opp. er ikke godt å si. Men Volkswagen skal virkelig pumpe ut mange biler i desember, hvis de skal ha mulighet til å ta igjen dette.

Her hører det også med til historien at Tesla tradisjonelt får inn og utleverer flest biler den tredje måneden i hvert kvartal. I dette tilfellet altså i desember...

Tesla har virkelig fått fart på produksjonen av biler, salget øker kraftig i mange markeder. Foto: NTB Scanpix

Norges mest solgte i 2022?

Model 3 leder an blant alle modellene så langt i år. 10.090 nordmenn har kjøpt en ny Model 3 i år. I november må den imidlertid se seg slått av Model Y. Den troner øverst på statistikken denne måneden, med 1.013 biler, mot 771 eksemplarer av Model 3.

Totalt sett er Model Y nummer fem så langt i år. Med en sterk desember, er det grunn til å regne med at Model Y vil klatre ytterligere på statistikken.

Fortsetter dette salget videre til neste år, er det mye som tyder på at Model Y kan bli Norges mest solgte bil i 2022.

Model S er bilen som for alvor startet Norges-eventyret for Tesla. Nå er det Model 3 og Model som har tatt over.

Sterkt også fra Ford og Citroën

Tesla er også merket med klart størst vekst av de som nå er inne blant de 20 mest solgte i Norge. Men flere andre gjør også et knallår. Ford er nummer to med en salgsøkning på hele 184,4 prosent, her er det elektriske Mustang Mach-E som gjør susen.

Elbil står også bak kraftig salgsvekst hos Citroën, her er salget opp 151,4 prosent. Derfra er det et godt stykke ned til Polestar som øker med 74,9 prosent – og Volvo som har pluss 65,1 prosent så langt i år.

Elektriske XC40 får snart følge av søstermodellen C40 hos Volvo, de første bilene er i landet før nyttår.

Kan bli ny rekord

Det ble også satt ny registreringsrekord for nye personbiler i november, med 15.274 biler. Vi må helt tilbake til november 1985 for å finne et antall som ligner på årets novembertall. Da ble det registrert 15.157 nye biler.

Så langt i år er det registrert 155.709 nye personbiler, en økning på 28,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Med dette kan tidenes registreringsrekord fra 1986 ryke, da ble det registrert 167.352 nye personbiler i Norge.

Blir antall nybilregistreringer i desember 12.079 eller høyere, så er det ny årsrekord.

Dobbelt Tesla i november, det er ikke så gode nyheter for konkurrentene...

