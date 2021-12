FHI om utenlandsreise: – Det er nok tryggest å bli hjemme

– Jeg forstår at dette kan virke skremmende, men vi har planlagt for dette, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun holder tirsdag en presseseanse for å oppdatere om det siste om omirkon-varianten som nå har ankommet Norge. Tirsdag kom nyheten om at Øygarden kommune har bekreftet to tilfeller av omikron-smitte.



De smittede kom innreisende fra Sør-Afrika. De testet positivt med en hurtigtest, og hadde influensalignende symptomer.

– Den nye virusvarianten understreker viktigheten av vaksinasjon med første og andre dose til de som ikke har fått det, og oppfriskningsdose til dem som skal ha det, sier hun.

Nå ber også helsemyndighetene alle som vurderer en utenlandsreise før jul om å tenke seg nøye om før de bestiller flybilletter.

Smitteutbrudd

Tirsdag sier bydelsoverlegen på Frogner i Oslo til VG at det er «Høy sannsynlighet» for at 30–40 personer på Frogner er smittet av omikron, etter et smitteutbrudd i bydelen.

Dette er de nye tiltakene Isolasjonstiden forlenges til syv dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

Det pålegges smittekarantene i 10 dager for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.

Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.

Alle tiltakene gjelder altså uansett vaksinasjonsstatus.

Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

– Lørdag innførte vi flere nye tiltak. Sammen med FHI og Helsedirektoratet følger vi situasjonen fra time til time for å se om smitteverntiltakene skal forsterkes, sier helseministeren.

I Norge er det nå innført en nasjonal anbefaling om munnbind der man ikke kan holde en meters avstand. Det er per nå ikke innført påbud eller antallsbegrensninger slik vi har sett tidligere i pandemien.

Det vil heller ikke skje nå, opplyser helseministeren. Per nå er strategien at nærkontakter blir satt i karantene og isolasjon.

Advarer mot utenlandsreise

På spørsmål om det er trygt å reise utenlands svare Vold at de ikke har gjort en vurdering av reiseråd per nå.

– Men hvis man ser seg rundt i Europa, så er det klart, det er flere land som innfører tiltak med korte tidsintervaller. Så man skal følge nøye med, og det er kanskje tryggest å bli hjemme om man vil unngå at det kommer tiltak overraskende på.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog sier på pressekonferansen at han ber ingen behøver å bekymre seg ennå. Foto: Ali Zare

– Det er vanskelig å si hvordan situasjonen i Europa de neste tre fire, fem, seks ukene, og det handler om at vi må få bedre kunnskap om viruset, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er likevel ikke formulert noen tydelige reiseråd, og FHI og helsedirektoratet har ikke gjort vurderinger av risikoen ved å reise.

– Det er avgjørende om omikron er farligere og har større konsekvenser, eller om det er mindre farlig, sier Guldvog.

Vold sier at det er svært usikkert hvor farlig viruset er sammenlignet med delta-varianten, som nå dominerer i Norge.

Fakta: Dette vet vi om omikronvarianten * 24. november 2021 varslet Sør-Afrika WHO om en ny koronamutasjon * 26. november identifiserte WHO varianten. Den fikk benevnelsen B.1.1.529, og navnet «omikron» * Omikron har flere mutasjoner som kan avgjøre hvordan det smitter og hvor syk man blir * Det er ikke vitenskapelig bekreftet at varianten smitter lettere, men mye tider på det da smitten har steget kraftig i områdene den er oppdaget * Foreløpig ser det ikke ut til at man blir sykere av omikronvarianten * Det ser ut til at personer som allerede har vært smittet med Covid-19 lettere blir smittet om igjen av omikronvarianten * Det er ikke kjent hvor effektive vaksinene som finnes i dag er mot omikronvarianten. Alle vaksineprodusentene jobber med å tilpasse vaksinene til den nye mutasjonen * Omikron ble først oppdaget i Sør-Afrika og den har spredt seg i flere land i sørlige Afrika, og videre derfra * Mange land har innført nye reiserestriksjoner for å forsinke omikron-varianten i å spre seg. Fakta om omikronsmitte i Norge * To personer i Øygarden kommune i Vestland fikk 1. desember påvist omikronvarianten av koronaviruset. Begge de to har vært på reise i Sør-Afrika. * Ytterligere to personer som har vært på reise i Sør-Afrika, har fått bekreftet omikronvarianten 1. desember. De to har ankommet Norge med fly til Gardermoen og har vært på karantenehotell siden ankomst. * Bydelsoverlegen i Bydel Frogner i Oslo sier at det er stor sannsynlighet for at det er omikronsmitte i området. 30–40 personer er bekreftet koronasmittet etter et arrangement i forrige uke. Utbruddet er knyttet til en reisende som har vært i Sør-Afrika, skriver VG. * Det er innført nasjonale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten i Norge. Kilde: NTB/WHO/TV 2

– Det kommer noen rapporter om at det kanskje er mildere symptomer, og noen om at det er annerledes, så det er uvisst, sier Vold.

– Det er UDs reiseråd som gjelder. Jeg vil oppfordre folk til å kjøpe fleksible billetter, legger helseministeren til.

Derfor stenger ikke Norge helt

På pressekonferansen fikk Kjerkol spørsmål om hvorfor man nå ikke forsøker å slå ned smitten, slik man har gjort tidligere i pandemien.

– Det som er viktig er at vi har kontroll på smitten, og der har man iverksatt lokale tiltak. Noen kommuner er i prosess med statsforvalteren som vurderer regionale tiltak med forskrift som besluttes av statsråden, sier Kjerkol, og legger til.

– Om det er større utbrudd vil vi vurdere nye tiltak.

Avdelingsleder i FHI Line Vold sier at de nå bevisst vil forsinke omikron, og ønsker å kontrollere situasjonen.

– Det vi ønsker er å forsinke innførsel av denne varianten og ha best mulig kontroll på der hvor vi påviser denne varianten. Det er for å få mer tid til vaksinering, og til å generere kunnskap, sier Vold.

Folkehelseinstituttet jobber nå med å sekvensere og identifisere flere andre potensielt positive omikron-tilfeller etter de to smittetilfellene i Øygarden kommune.

– De to har kun hatt milde symptomer, og ikke hatt behov for innleggelse, sier Vold.

Flere kommuner jobber nå aktivt med smittesporing, og såkalt TISK, i et forsøk på å kartlegge smitteveier.