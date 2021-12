Smitteutbrudd i Oslo: − Høy sannsynlighet at det er omikronvarianten

Bydelsoverlege mener det er «høy sannsynlighet» for at smitteutbruddet på Frogner i Oslo er omikron-varianten.

30–40 personer er smittet med koronaviruset i bydel Frogner i Oslo etter et arrangement i forrige uke.

Bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd på hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikron-varianten, sier Ravlo.

Utbruddet er knyttet til en reisende som kom fra Sør-Afrika.

Dette vet vi om omikronvarianten * 24. november 2021 varslet Sør-Afrika WHO om en ny koronamutasjon * 26. november identifiserte WHO varianten. Den fikk benevnelsen B.1.1.529, og navnet «omikron» * Omikron har flere mutasjoner som kan avgjøre hvordan det smitter og hvor syk man blir * Det er ikke vitenskapelig bekreftet at varianten smitter lettere, men mye tider på det da smitten har steget kraftig i områdene den er oppdaget * Foreløpig ser det ikke ut til at man blir sykere av omikronvarianten * Det ser ut til at personer som allerede har vært smittet med Covid-19 lettere blir smittet om igjen av omikronvarianten * Det er ikke kjent hvor effektive vaksinene som finnes i dag er mot omikronvarianten. Alle vaksineprodusentene jobber med å tilpasse vaksinene til den nye mutasjonen * Omikron ble først oppdaget i Sør-Afrika og den har spredt seg i flere land i sørlige Afrika, og videre derfra * Mange land har innført nye reiserestriksjoner for å forsinke omikron-varianten i å spre seg. Fakta om omikronsmitte i Norge * To personer i Øygarden kommune i Vestland fikk 1. desember påvist omikronvarianten av koronaviruset. Begge de to har vært på reise i Sør-Afrika. * Ytterligere to personer som har vært på reise i Sør-Afrika, har fått bekreftet omikronvarianten 1. desember. De to har ankommet Norge med fly til Gardermoen og har vært på karantenehotell siden ankomst. * Bydelsoverlegen i Bydel Frogner i Oslo sier at det er stor sannsynlighet for at det er omikronsmitte i området. 30–40 personer er bekreftet koronasmittet etter et arrangement i forrige uke. Utbruddet er knyttet til en reisende som har vært i Sør-Afrika, skriver VG. * Det er innført nasjonale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten i Norge. Kilde: NTB/WHO/TV 2

Prøvene er onsdag sendt videre til FHI for å stadfeste hvilken koronavariant de er smittet med.

Onsdag er fire personer bekreftet smittet av omikron-varianten i to ulike kommuner.

De to første tilfellene av omikron-varianten ble påvist i Øygarden kommune onsdag formiddag. Begge disse personene er isolert på karantenehotell og følges opp av kommunelegen.

Få timer senere ble omikronvarianten av koronaviruset bekreftet hos to personer som har kommet med fly til Gardermoen fra Sør-Afrika.

– Personene det gjelder, kom med fly til Oslo lufthavn, og har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst. De har reist fra Sør-Afrika til Norge på to ulike fly mellom 26. og 28. november, skriver Folkehelseinstituttet i en melding på sine egne nettsider.

Saken oppdateres!