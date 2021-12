Vurderer nye tiltak mot omikron: – Folk må følge godt med de neste dagene

Onsdag ble fire tilfeller av omikron bekreftet i Norge. I tillegg undersøkes en rekke mistenkelige virusprøver for den virusvarianten.

Blant annet er 50 smittede som deltok på et julebord i Oslo, trolig smittet av omikron.

Samtidig som den nye varianten skaper bekymring, er koronasituasjonen i Norge allerede utfordrende. De siste sju dagene er det i snitt registrert 2889 koronasmittede per dag i Norge og trenden er stigende. Over 250 pasienter er innlagt på sykehus, og FHI forventer flere innleggelser.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det allerede kan være store mørketall av omikron i samfunnet.

– Det er ganske sannsynlig at vi har ukjente tilfeller av omikron i Norge. Det er krevende når varianten forventes å være mer smittsom. Da kan utbruddene få flere forgreininger raskere, før vi faktisk er klar over det, sier han.

SMITTE: Alle gjestene som besøkte restaurant Louise i Oslo fredag må teste seg etter mistanke om omikronsmitte.. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil overta

FHI mener at dersom omikronvarianten blir dominerende, kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll.

Nakstad mener det er sannsynlig at omikron overtar.

– Sannsynligheten er ganske stor når man ser på trenden og hvor fort dette har gått sammenlignet med hvor fort delta tok over. Delta brukte noen måneder, det samme med alfa. Omikron kan overta raskere, sier han.

Nakstad mener vi allerede kan slå fast at varianten er mer smittsom enn de tidligere.

– Rapportene fra utlandet tyder absolutt på at den er mer smittsom. Spørsmålet er hvor mye mer.

Han mener de viktigste svarene vi trenger nå, er om vaksinene fortsatt beskytter mot smitte og alvorlig sykdom.

– Kanskje beskytter vaksinene mindre mot smitte, men vi håper selvsagt at de beskytter mot alvorlig sykdom. Disse tingene blir viktig å få avklart når vi skal håndtere dette i Norge og hele Europa.

– Vi er i en vanskelig situasjon

Regjeringen innførte nye tiltak tirsdag, som blant annet en anbefaling om munnbind og forlenget smittekarantene ved mistanke om omikron.

– Vi er i en ganske vanskelig situasjon hvor vi trenger mer kunnskap. Samtidig trenger vi at viruset ikke sprer seg for mye, slik at vi kan håndtere det hvis den overtar. Vi har kommet med nye tiltak, slik at vi kan få oversikt over situasjonen før smitten blir et for stort problem, sier Nakstad.

Han sier at helsemyndighetene «følger situasjonen time for time og jobber kontinuerlig med håndtering av omikron».

– Vi har selvsagt kommet med nye råd når det er klart at vi har omikron også i Norge, og vi jobber med dette hver eneste dag. Vi vurderer hva som skal skje kommunalt, regionalt og nasjonalt og her kan det bli endringer fortløpende. Folk må følge godt med de neste dagene, også på smittesituasjonen, sier han.

– Da er det innskjerpelser av tiltak vi snakker om?

– Ja, det er både dette med å etterleve tiltakene som er innført. Og så kan det bli aktuelt med nye tiltak om ikke det gir effekt.

Nakstad understreker at etterlevelsen av gjeldene råd og regler blir desto viktigere nå som omikron har kommet til landet.

– Reglene vi lever etter er enda viktigere nå. I tillegg må kommunene være tidlig ute med testing og smittesporing, mer sånn man gjorde det for tre kvart år siden. Vi må på det nivået med omikron.