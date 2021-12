Her blir det første smittetilfellet av omikron oppdaget i Norge

Totalt fire tilfeller har blitt bekreftet i Norge onsdag. I tillegg er det mistenkt at mellom 30 og 40 personer i Oslo er smittet av varianten.

Onsdag formiddag bekreftet Øygarden at to personer i kommunen har testet positivt for omikron. Det er første gang den nye virusvariant ble oppdaget i Norge.

Senere onsdag ble det bekreftet ytterligere to positive prøver for den nye varianten i Ullensaker kommune.

Personene det gjelder, kom med fly til Oslo lufthavn, og har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst.

De har reist fra Sør-Afrika til Norge på to ulike fly mellom 26. og 28. november.

GARDERMOEN: To av de bekreftede omikrontilfellene er personer som har reist med fly til Oslo lufthavn fra Sør-Afrika. Bildet viser testing ved Oslo lufthavn 25. mars 2021. Foto: Simen Askjer / TV 2

Milde symptomer

Begge personene er isolert på karantenehotell, og følges opp av kommunelegen. FHI opplyser at personene kun har hatt milde symptomer og ikke hatt behov for sykehusinnleggelse.

Det er foreløpig ikke oppdaget smitte ute i kommunen.

– Som alle andre kommuner så følger vi selvsagt med på smittesituasjon i Ullensaker, men de positive prøvene det er snakk om her dreier seg bokstavelig talt om isolerte tilfeller av reisende, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud i en pressemelding.

Nærkontakter følges opp i tråd med gjeldende rutiner ved påvist eller mistenkt omikronsmitte.

Smittesporer på flyene

Smittesporing på de aktuelle flyvningene er igangsatt av smittesporingsteamet ved Folkehelseinstituttet.

– Vi venter bekreftende sekvenseringsresultater i løpet av arbeidsdagen i dag, men basert på screeningresultatet ved FHI så er prøvene sannsynlige tilfeller med omikron. Vi har tett kontakt med kommunelegen i Ullensaker, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold.

Den tredje prøven FHI orienterte om i går er ennå ikke ankommet Folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen i Øygarden opplyste at også de har drevet omfattende smittesporing den siste tiden. Det er mellom 30 og 40 nærkontakter. Alle nærkontakter har blitt bedt om å teste seg, og det er foreløpig ikke blitt bekreftet flere tilfeller av omikron.

Undersøker mulig utbrudd i Oslo

Mellom 30 og 40 personer er smittet med koronaviruset i bydel Frogner i Oslo etter et arrangement i forrige uke.

Bydelsoverlege i Frogner, Tine Ravlo, sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd på hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikron-varianten, sier Ravlo til avisen.