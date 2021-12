Du kan spare strømpenger med dette enkle varmepumpe-trikset

– Ofte er strømmen på natta veldig billig, mens i det siste har prisen på dagtid ligget helt opp mot fire kroner. Så det er slett ikke sikkert du sparer på å senke temperaturen på natta, det kan fort bli mer kostbart, advarer Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Han mener det er mye mer fornuftig å tenke motsatt.

– Det kan heller være en idé å øke temperaturen på natta for så å sette den ned igjen på dagtid, da våkner du opp til et varmt hus laget med den billigste strømmen gjennom døgnet.

Og han utdyper.

– Men det er begrenset hvor mye varme du klarer å lagre i boligen gjennom døgnet, spesielt om du bor i et større eller en eldre bolig som er dårlig isolert, forteller Gulbrandsen.

Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening ser en stadig økende interesse for varmepumper. Foto: Norsk Varmepumpeforening.

Ifølge tall fra Norsk Varmepumpeforening finnes det i overkant av 1,1 millioner luft-til-luft varmepumper i Norge, og interessen bare fortsetter å øke.

– På natta kan det være smart å sette vifta på full hastighet, da får du spredt varmen mest mulig rundt i boligen, så kan du heller skru ned viftehastigheten når du står opp.

Anbefaler jevn temperatur

– Jeg mener likevel at det beste er å la varmepumpen jobbe jevnt gjennom hele døgnet. På en passelig temperatur, mener han.

Ifølge eksperten er det mye penger å spare på å senke temperaturen i boligen. For reduserer du med bare en grad, sparer du rundt 5 prosent energi. Oppvarming av boliger står for rundt 60 prosent av det totale energi-forbruket for en gjennomsnittlig husstand.

DYR VARME: Oppvarming, varmtvann og belysning er de største utgiftspostene i en gjennomsnittlig bolig med elektrisk oppvarming, ifølge tall fra Enova. Oversikten viser årlig energibruk i kWh for en bolig på 120 m2 med en familie på fire. Totalt strømforbruk 25 000 kWh årlig.

Det er store forskjeller på strømprisen gjennom dagen. Spesielt mellom kl 15 til 18 er prisene ekstra høy. Foto:Skjermdump, Wattn APP.

Billigere enn panelovner

– Når du bruker varmepumpe til oppvarming, bruker du mindre strøm enn om du bruker panelovner for å få like mye varme, dette fordi varmepumpen henter energi fra uteluften, opplyser Einar Gulbrandsen.

Er du usikker på om investeringen er verdt investeringen, har Gulbrandsen følgende råd å komme med.

– Jo høyere strømprisene er, jo raskere vil den bli nedbetalt. Vi sier som hovedregel at en slik investering er tjent inn på bare tre til seks år, og den lever i mange flere år enn det, sier han.

Varmepumpeeksperten anbefaler jevnlig støvsuging av filtrene, helst hver fjerde uke. Dette kan alle gjøre helt enkelt selv, og du får mest mulig effekt ut av varmepumpa.

MÅ RENGJØRES: Ekspertene anbefaler å støvsuge filtrene jevnlig. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– I tillegg har mange produsenter kommet med et stort utvalg av kule modeller med fokus på design, utskiftbare farger, stoff og veldig mye annet spennende som kommer nå, sier Gulbrandsen.