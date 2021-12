FHI: Omikron-varianten vil bli dominerende dersom den er mer smittsom

I sin ukesrapport skriver FHI at omikronvarianten etter hvert kan dominere, og epidemien kan bli vanskeligere å holde under kontroll.

De to første tilfellene av omikron-varianten i Norge ble påvist i Øygarden kommune onsdag formiddag. Begge disse personene er isolert på karantenehotell og følges opp av kommunelegen.

Få timer senere ble omikronvarianten av koronaviruset bekreftet hos to personer som har kommet med fly til Gardermoen fra Sør-Afrika.

FHI skriver i ukesrapporten at omkron etter hvert vil overta dersom den smitter med enn delta.

«Dersom omikronvarianten viser seg å ha større spredningsevne enn deltavarianten, vil omikronvarianten etter hvert dominere, og epidemien kan bli vanskeligere å holde under kontroll», skriver FHI.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere sagt til TV 2 at det er stor risiko for at varianten er mer smittsom.

Venter en økende omikron-trend

Inntil videre skal FHI forsøke å forsinke en slik prosess ved at omikrontilfeller fanges opp, og lokale utbrudd stoppes.

«Da kjøper vi oss tid til å til å få vaksinert flere eldre og skaffe kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer i strategien mot pandemien. – Personene det gjelder, kom med fly til Oslo lufthavn, og har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst. De har reist fra Sør-Afrika til Norge på to ulike fly mellom 26. og 28. november», skriver Folkehelseinstituttet i en melding på sine egne nettsider.

AVDELINGSLEDER: Line Vold i FHI sier det er flest barn og unge blant de smittede. Foto: Stian Lysberg Solum

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sa tidligere onsdag at de også venter melding om flere tilfeller av omikron de nærmeste dagene.

I sin vurdering skriver FHI at den gode vaksinasjonsdekningen bidrar til beskyttelse mot alvorlig sykdom, og at antall innleggelser på sykehus har flatet ut til tross for økt smitte.

De mener nå at kommunene har et viktig ansvar i å igjen få nordmenn til å øke etterlevelse av smittevernrådene.

«Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av den sterke oppfordringen til alle om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer. Kommunene må sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest. Covid-19-epidemien, andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer gir belastning på helsetjenesten. Kommunene må i samråd med sine sykehus fortløpende vurdere behovet for lokale tiltak som kan dempe smittespredningen og belastningen på helsetjenesten».

Flest barn og unge smittet

Avdelingsleder i FHI sier onsdag til TV 2 at de har sett en økning i antall smittede, og at det er barn og unge som i hovedsak er blant de smittede.

– Det er fortsatt en økning i nye registrerte smittede, det er en økning på 25 prosent fra forrige uke. Antall nye innlagte på sykehus ligger ganske jevn fra de forrige ukene, sier hun.

– Vi ser at det er mest smitte blant barn og unge. Dette har nok noe med at man tester mye i denne aldersgruppen. Der man aktivt tester vil man også finne smitte.

– Hva vet vi om de som er innlagt?

– Det er 60 prosent som er fullvaksinert, og dette er eldre som ofte har underliggende sykdom. Så er det cirka 35 prosent som er uvaksinert og de er gjerne noe yngre, sier Vold.'

Omikron ble oppdaget i Botswana og fører til økende epidemi i Sør-Afrika.

Ifølge rapporten er det sett sporadiske tilfeller av varianten i minst 24 land, hvorav 12 europeiske. Enkelte tilfeller kan ikke spores tilbake til sørlige Afrika.

«Det er fortsatt begrenset kunnskap om denne nye varianten. Det er derfor usikkerhet om variantens egenskaper og den videre utviklingen,» skriver FHI.