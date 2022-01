Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har en VW Golf med dieselmotor som er veldig tung å starte i 10 grader og kaldere.

Den har fått nye glødeplugger og nytt batteri . Den går raskt rundt på starteren og den ryker ikke mye når den går. Den går fint på tomgang etter start . Men jeg må ha 5 -6 startforsøk før den starter og går ordentlig . Hva kan gjøres? Mvh. Vidar.

Hei Vidar – skjønner godt at det kan være litt frustrerende når bilen ikke vil starte i kulda.

Dette skyldes trolig én av to ting. Enten dieseltilførsel eller gløding. Ettersom den starter greit når det er mildere i været, heller mistanken mot noe feil med gløding.

På den annen side – det skalder aldri med et nytt dieselfilter – i alle fall ikke om det er en stund siden det ble skiftet sist. Det koster ikke mye, og de kan stelle i stand en del trøbbel. Også ulogisk. På en dieselbil som ikke starter eller går som den skal, anbefaler jeg alltid å skifte dette. Om det ikke er nytt. Da har man i alle fall eliminert den feilkilden.

Du sier ikke noe om motortype, årsmodell og kilometerstand. Svaret må derfor bli litt generelt.

Det du imidlertid sier er at batteri og glødeplugger er nytt. Om bilen ikke blir bedre med nytt dieselfilter, ville jeg fortsatt med feilsøking på gløde-systemet, Har du nok spenning fram til glødepluggene? De trekker fort noen hundre ampere. Ikke alle batterier klarer å levere så mye, selv om starteren går hurtig rundt. Kan det være dårlig kontakt / spenningsfall noe sted? Sjekk alte kontakter nøye.

Er du helt sikker på du har riktig type glødeplugger? Det finnes glødeplugger med en trykksensor som påvirker motorstyringen og derigjennom drivstofftilførselen på noen litt nyere TDI-motorer. Det er ytterligere en feilkilde. Plugger med og uten disse sensorene går ikke om hverandre.

Finner du ikke ut av dette selv, er det nok smart å få et verksted til å se på det for deg. De bør finne feilen her rimelig fort. Og en ting er sikkert; det går neppe over av seg selv. Det er med andre ord bare å sette i gang – før du en morgen står der og ikke får start i det hele tatt.

Ønsker deg lykke til og en fin vinter i lettstartet bil!

