Peters (40) sære figursamling er verdt nærmere en halv million

I 1981 ble de første He-man-figurene i Masters of the Universe-serien produsert og skulle fylle butikkhyller verden over. 40 år senere er de fortsatt like aktuelle.

– Det må være flere tusen figurer, sier Peter Chrissafopoulos (40) til TV 2.

I kjellerstua er hyllene fylt til randen av gamle plastfigurer. En fascinasjon han har hatt med seg siden han var liten.

– Jeg lever vel ut guttedrømmen. Jeg hadde bare en håndfull figurer på 80-tallet, og var alltid misunnelig på de som hadde mer. Det handler jo om nostalgi, sier han.

Samleren er ikke alene. I forum på sosiale medier går diskusjonene om de gamle action-figurene varmt.

Takket nei til Star Wars

Det var tilbake i 1976 at leketøysgiganten Mattel, produsenten av blant annet Barbie, fikk tilbudet om å produsere leketøyserien til den kommende Star Wars-trilogien.

Dette takket de nei til og det skulle vise seg å bli en tabbe. Star Wars ble som kjent en kjempesuksess, og selvfølgelig lekene deretter.

Dermed måtte Mattel finne opp noe helt nytt og eget, og He-man-figuren så dagens lys.

Fra de første figurene kom ut på markedet, fulgte tegneserier, en egen animert TV-serie, tegnet for hånd den gang – og en Hollywood-film med selveste Dolph Lundgreen i hovedrollen.

Sistnevnte ble en flopp, tross et budsjett på 22 millioner dollar. Men He-man og Masters of the Universe forsvant aldri av den grunn.

OMFATTENDE SAMLING: På Peters He-man-rom finnes det flere tusen figurer. Foto: Peter Chrissafopoulos

Samleren

I en 15 kvadratmeter stor kjellerstue i Elverum står glassmontre, skap og hyller side om side.

Hyllene er fylt opp av flere tusen action-figurer.

– He-man og fienden Skeletor var de første figurene jeg fikk tak i, sier Peter.

Her har det vokst seg en stor samling over de siste årene. 40-åringen er rett og slett hekta på He-man og 80-tallsleker.

– Han er jo en ekte actionhelt. Bar overkropp, stor og sterk.

FIENDER: Peter poserer med He-man og rivalen Skeletor. Foto: Peter Chrissafopoulos

Det hele begynte med at Peter (40), som ung gutt hadde noen av figurene som han senere ga bort til familie og venner.

I 2014 begynte han å spore opp disse figurene uten hell, så da gikk han inn på Finn.no der han fant to fine eksemplarer.

– Lever ut guttedrømmen

Syv år senere har han nærmest en komplett samling. Her er det selvfølgelig alt av figurer, borger, kjøretøy, matbokser, sekker, spill, sengetøy og gamle VHS-kassetter.

Til og med reklamer om He-man fra eldre Donald-blader er en del av samlingen. Peter samler i tillegg på andre figurer fra 80-tallet, blant annet Turtles og M.A.S.K.

Sønnene Filip (4) og Andreas Konstantin (7) deler også farens interesse.

– Det hender han yngste sier: «Pappa, kan vi gå til He-man-rommet», sier Peter.

– Minstemann får leke med de figurene som jeg ikke er så redd for, og eldstemann har nå fått en hylle der han får stille opp sine egne figurer, sier han.

Østlendingen har omtalt samlingen til Peter tidligere.

FALLER IKKE LANGT FRA STAMMEN: Sønnene Filip (t.v) og Andreas er også hekta på de gamle plastfigurene. Foto: Peter Chrissafopoulos

Ble Netflix-serie tidligere i år

I år kom Netflix med en helt ny animert serie om He-man, Masters of the Universe: Revelation, utviklet av komikeren Kevin Smith fra USA.

– Fansen av denne franchisen har ventet siden 80-tallet på fortsettelsen rundt disse karakterene, sa Smith til Variety i 2019.

Mottakelsen av serien har fått blandet kritikk.

Peter mener på sin side at det bare er bra at det skapes noe nytt, og at man ikke må henge seg for mye opp i fortiden.

– Det er veldig kult at TV-serien våkner til liv igjen, sier han.

Dette er Masters of the Universe Leketøyserie med actionfigurer, borger og kjøretøy produsert av Mattel, produsert første gang i 1981.

He-man er selve hovedkarakteren i serien, sammen med erkefienden Skeletor.

He-man var i originaldesignet inspirert av vikinger, i følge designer Mark Taylor.

Historien er lagt til planeten Eternia, der He-man skal hindre Skeletor i å oppdage hemmeligheten rundt Castle Grayskull.

He-man´s slagord er: "I have the power".

He-man blir omtalt som "Most powerful man in the universe".

Det ble solgt 70 millioner figurer verden over mellom 1981 og 1984.

Det ble i 1984 solgt figurer for 350 millioner dollar verden over.

En animert serie kom ut i 1983, produsert av Filmation, der det ble laget 130 episoder frem til 1985. Disse ble tegnet og malt for hånd, hver eneste frame.

Serien var veldig lite voldelig, tross karakterer med sverd og skytevåpen.

I Norge gikk serien på Sky-Channel hver morgen i helgene, i tillegg kunne den kjøpes på VHS.

Ny animert serie på Netflix ble lansert i 2021. Masters of the Universe: Revelation.

Nye figurer med litt annet design selges nå verden over.

Flere av figurene har stor samlerverdi, spesielt de med original eske og som ikke er åpnet.

Uåpnede figurer kan alene gå for opp mot 120.000 kroner på auksjoner.

Store verdier

Masters of the Universe-figurene ble produsert henholdsvis i Taiwan, Malaysia, Frankrike, Mexico og Spania.

I tillegg ble de produsert i Brasil, Argentina og India, men det hørte til sjeldenhetene. Disse kan ha et litt annet utseende og er veldig kostbare.

Peter tror samlingen hans har en verdi på over 400.000 kroner.

– Men jeg har kjøpt og solgt for samme beløp, sier han.

Her har han ført regnskap.

– De gangene jeg har kjøpt store samlinger fra for eksempel E-bay, så har jeg plukket ut de jeg selv vil ha, og solgt videre de jeg hadde fra før eller ikke trengte. Målet er alltid å gå i null, sier Peter.

Han er usikker på hvor mange som samler på He-man i Norge, men gruppen «Figursonen» på Facebook, som i skrivende stund har rundt 1.600 medlemmer, er det mange ivrige entusiaster som samler på vintage figurer.

Her diskuteres det alt fra detaljer rundt opprinnelsesland til figurene, utseende på de forskjellige karakterene, og folk legger også ut bilder der de setter opp samlingene sine i forskjellige positurer. I tillegg til kjøp og salg av gamle figurer.

MOSEMANNEN: Karakteren Moss-Man i flere generasjoner. Foto: Peter Chrissafopoulos

Trenger mer plass

Peter antar at He-man-samlingen kan være blant de ti største i Norge. Han viser også frem en spesiell utgave av Skeletor som aldri har blitt pakket ut av esken.

Til og med original prislapp fra Toys "R" Us sitter festet på pakningen.

– Denne kan ha en verdi på over 15.000 kroner, sier han.

STOR VERDI: En uåpnet utgave av karakteren Skeletor kan være verdt over 15.000 kroner. Foto: Peter Chrissafopoulos

Han forteller at han tenker å bygge ut garasjen for å få mer plass. Han har flere figurer som han ikke har fått stilt ut som nå ligger i diverse garderobeskap. Også nye innkjøp ser han ikke bort ifra.

– Jeg prøver å holde meg unna nye ting, He-man samlingen er det ikke så mye mer å hente på , men man vet aldri. Plutselig kommer man over et godt kjøp med figur i original eske, sier han, og fortsetter:

– Jeg ser på meg selv som en ganske vanlig person, familiemann og glad i fotball. Men mange tenker vel at det er en ganske spesiell hobby.