Dette lærte NATO av Afghanistan-krigen

I en rapport fra generalsekretær Jens Stoltenberg er tjue år i Aghanistan oppsummert. Den ble diskutert på NATOs utenriksministermøte i Riga onsdag. På plussiden understreker Stoltenberg at NATO-operasjonen viser den enorme styrken alliansen har for å nå et felles mål. Men det er mange kritiske bemerkninger også.

RAPPORT: Generalsekretær Jens Stoltenberg har skrevet evalueringsrapporten om Afghanistan, som ble lagt fram på NATO-møtet onsdag. Foto: NATO

– Vi klarte å bekjempe al-Qaida. Vi klarte å hindre at Afghanistan er et oppmarsjområde for internasjonal terror og det betyr jo mye for sikkerheten i Norge og andre land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV2.

Åpen debatt

Norge hadde allerede en omfattende evaluering av Afghanistan-operasjonen i 2016, gjennom et utvalg ledet av tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (Ap).

Huitfeldt sier hun føler at diskusjonen har kommet lenger i Norge enn i andre land, på grunn av denne evalueringen.

– Vi mislykkes jo med å hindre at Taliban fikk oppslutning. Vi mislykkes i å bygge en stabil afghansk stat.

– Hvor sterk var selvkritikken fra andre land?

– Det var ganske åpen diskusjon, og det er nødvendig for troverdigheten til Nato, men det var ulike innfallsvinkler.

Afghanistan-krigen var den første operasjonen av denne typen gjennomført av NATO. Invasjonen av Afghanistan ble utløst av terrorangrepet i USA den 11.september 2001.

DELTE ERFARINGER: Oppdraget i Afghanistan var delvis vellykket og delvis mislykket, mener både Norge og NATO. Foto: Aage Aune / TV 2

Huitfeldt sier det virker som om ihvertfall enkelte medlemsland er mer skeptiske til å gjennomføre en lignende operasjon i fremtiden. Hun peker på at NATO ikke klarte å hindre Taliban, som fikk sterk oppslutning straks NATO hadde forlatt landet.

– Terskelen for å bruke militærmakt, den skal være høy, sier hun.

Huitfeldt mener det var riktig å bruke militær makt mot ISIL, når terrororgansasjonen erobret områder i Syria og Irak.

Norge har et ansvar

Huitfeldt sa på møtet at både Norge og andre land som deltok militært i Afghanistan har et stort ansvar fremover.

– Dette blir en humanitær katastrofe, altså 97% av befolkningen kan havne fattigdomsgrensen, så jeg appellerte til at vi både skulle holde Taliban ansvarlig for å følge med på hvordan de behandler kvinner, hvordan de behandler sin egen befolkning, men også sørge for at hjelp kommer fram til menneskene.

– Hvordan vil Norge forholde seg til Taliban fremover?

– Vi vil gjøre det i samarbeid med andre land. Vi har jo dialog når det gjelder å få fram bistand. Nå handler det om å se hvordan de behandler kvinner, men vi har ikke kontakt gjennom offisielle kanaler, og det vil vi ikke gjøre på egen hånd, det ville vi gjøre i samarbeid med andre land dersom det skulle bli aktuelt.

I Stoltenbergs rapport skriver han at ved fremtidige operasjoner må NATO:

Nøye vurdere de politiske og kulturelle forholdene i landet.

Vurdere sine strategiske interesser og være på vakt mot farene ved å utvide en operasjon.

Vurdere muligheten for landet til å dra nytte av opplæring og oppbygging av styrker.

Forsøke å unngå å ta på seg forpliktelser som går langt utover de opprinnelige oppgavene.

Etablere realistiske og oppnåelige mål og samarbeide mer med andre internasjonale organisasjoner som er bedre skikket til å løse ikke-militære oppgaver.