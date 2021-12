Andreas (19) fyrer løs mot politikerne: – Det er helt sykt

I vår valgte hockeytalentet Andreas Dahl å skrive under på en kontrakt med Storhamar. Den daværende Nidaros-spilleren så seg nødt til å komme seg bort fra Trondheim da skolegangen var ferdig.

19-åringen hadde markert seg som et stort talent, og var selv klar på at han skulle satse som hockeyspiller.

Å spille ishockey på heltid i Trondheim lot seg ikke gjøre økonomisk. Han måtte bort.

– Det blir vanskelig når Nidaros ikke spiller på øverste nivå. For å komme dit må de nesten ha ny ishall, sier han.

– De tror det er helt nødvendig med ny ishall om de skal rykke opp?

– Ja, de må ha det om de skal opp, svarer Dahl.

Nettopp dette med mangelen på isflater/-haller er noe som provoserer 19-åringen.

FLYTTET: Andreas Dahl dro til Hamar for å utvikle seg videre som hockeyspiller. Tilbudet i Trondheim var ikke godt nok til å kunne spille hockey på heltid. Foto: Alexander Henningsen

– Nederst på rangstigen

Lokalavisen Nidaros har tidligere omtalt Dahl sin frustrasjon over manglende prioritering av hockeyen i Trondheim.

– Det er skikkelig dårlig, sier Dahl om det at det i mange år har blitt diskutert muligheten for ny ishall i Trondheim, uten at det foreløpig har kommet i stand.

– Hvorfor tror du det er slik at de gang på gang har valgt å ikke prioritere hockeyen?

– Det er egentlig et godt spørsmål. De må jo se at det mangler isflater. Vi kan ikke ha spillere som kun får trent en til to ganger i uka, svarer trønderen.

Dahl mener det tidligere er vist i Trondheim at interessen for hockey er der, og at det er grunnlag for å satse tungt på hockey i byen.

Han synes det er underlig hvordan en region som er så god på vintersport, ikke ser en større verdi i hockeyen.

– Det er helt sykt at det er slik. Det føles som om hockeyen er nederst på rangstigen, sier han.

– Krevende

I Trondheim har det i lang tid vært snakk om å bygge nye ishaller.

Planleggingen av en ny ishall på Tiller er godt i gang, men det vil ta tid før en ny ishall er på plass.

– Det er krevende for de som driver med is-idrett i Trondheim. Vi vet det er et stort behov. Bystyret har prioritert det på 4. plass på investeringslisten sin nå nylig. Det er mange lovpålagte tjenester med helse, omsorg osv som går foran, så det er jo begrenset hvor mye penger kommunen kan bruke på å bygge idrettshaller, sier enhetsleder for idrett og friluftsliv i kommunen, Knut Kvaran.

Nå holder de på med utbygging av skianlegget i Granåsen, til VM på ski i 2025. Det er nå øverst på prioriteringslisten til bystyret.

Planene om en ny ishall er nå på 4. plass på bystyrets prioriteringsliste.

– Vil denne ishallen faktisk bli bygget innen 2024?

– Vi har stor tro på at det realiseres, men vi kan ikke detaljregulere. Vi vet ikke hvor anlegget skal ligge helt ennå. Også har vi det store problemet i alle storbyer med arealmangel. På kortere sikt så jobber ishockeykretsen med å få til en mindre isflate, svarer han.

Flere flytter fra byen

Byen ønsker å være vertsby for VM i hockey i 2027. Da er planen å eventuelt ta i bruk en midlertidig isflate i Trondheim Spektrum.

De forstår det som om det er en løsning som vil bli akseptert.

Kvaran har forståelse for at Dahl mener hockeyen ikke blir prioritert i Trondheim.

– Vi ser at folk flytter fra byen fordi de som satser får ugunstige treningstider. Det er ingen tvil om at det er en krevende situasjon. Dekningen for is-idrett er dårlig i Trondheim. Ishockey har jobbet bra, men tidligere har de ikke helt forstått hvor viktig det er å jobbe politisk for å løfte frem behov. Det har de nå, så nå er de veldig bevisste på det, sier enhetslederen.

Dahl har tidligere tatt i bruk Twitter for å uttrykke sin frustrasjon over kommunens planer om å prioritere å bygge en ny fotballhall i Granåsen.

– Det opplever nok hockey-miljøet som en nedprioritering. Nå har kommunaldirektøren bestemt at de vil gå for den hallen. Skal det bygges noe før VM så må det gjøres nå. Ishockey opplever nok det som urettferdig. Fotball vil si at de har jobbet med det i 30 år, og de har heller ikke fått noen hall før nå, sier Kvaran.

ØNSKER SAMHOLD: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mener idretten må stå sammen i kampen for å få flere idrettsanlegg. Foto: Berit Roald / NTB

– Må stå sammen

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er helt enig med Dahl i at manglende ishaller er et stort problem for norsk hockey.

– Der kommunene ikke har penger blir det etterslep, og det er en diskusjon som idretten er dømt til å tape, for da settes helse eller eldreomsorg mot, og det synes jeg er trist, sier han.

Nilsen mener Sparta fortjener en ny hall. Treneren påpeker at den nåværende hallen ble bygget tidlig på 60-tallet. Den gang var dugnadsinnsats viktig, nå lar det seg ikke gjøre å bygge ønskede haller på dugnad.

Han mener de folkevalgte må ta ansvar.

– Jeg tror idretten skulle stått mye tettere sammen og krevd idrettsanlegg. Her i Sarpsborg så forstår jeg jo kommunen sin side, men så får de krige for oss da. Det er ikke sånn at en styreformann eller en daglig leder skal påvirke myndighetene sentralt for å få mer penger. Det må politikerne her i Sarpsborg som er valgt på vegne av sine innbyggere gjøre, og det håper jeg de kan få til, sier Sparta-treneren.

Sarpingen synes også det er på tide at naboklubben får en ny hall.

– Hockeyen har vært stor i Fredrikstad. De har drevet veldig bra ut ifra de midlene de har, men jeg skjønner at det er vanskelig å kunne gjøre mye med den ishallen de har der også. Fredrikstad-folk har snakket om å bygge en ny ishall i tjuefem til tretti år, og det står ennå ingen ny hall der. Jeg synes det er litt trist, det må jeg si, sier 53-åringen.

Ser til nabolandene

Nilsen trekker frem Sverige og Danmark som land hvor hockeyen prioriteres i større grad.

Han mener det svenske tettstedet Leksand er et godt eksempel på et sted hvor idretten er prioritert høyt.

– I Leksand i Sverige bor det litt over 7.000 innbyggere i sentrum og i hele kommunen er det 15.000 mennesker. De har ikke bare et ikonisk hockeylag. De har også en hall som kan ta inn 7.500 mennesker. Du får hele byen inn i ishallen, sier han.

MÅ VENTE: Sjur Robert Nilsen må trolig vente lenge på en ny ishall. Foto: Carina Johansen

– Ikke prioritert

Til tross for Nilsen og hockeymiljøets frustrasjon virker det som om de må leve med de fasilitetene som nå er i lang tid.

– Når idrettsrådet nå har møter, er ikke ishockeyhaller prioritert. Det er ikke mange kommuner som har to hockeyhaller, slik vi har her. Ja, hallen er bygget på 60-tallet, men det er bygget en til for ikke så lenge siden. Hallen har også blitt gjort om betydelig. Det som er et savn, er logistikkmessig for elitehockeyen. Vi vet at Sparta Ishockey Elite føler behov for at noe må gjøres, men det er ikke den prioriteringen som gjøres nå, sier styreleder i Sarpsborg Idrettsråd, Kjell Einar Andersen.

Det er Idrettsrådet som gir sin innstilling til kommunen. I oktober hadde de et møte hvor det ble laget en liste med behov.

Andersen mener det er andre idretter med større behov enn hockeyen i Sarpsborg nå, da det allerede er to hockeyhaller.

– I Sarpsborg ligger vi langt under gjennomsnittet på anleggsdekning i Norge. Vi ligger også under gjennomsnittet i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er veldig viktig at det er det som har høyest prioritet som kommer først. Etter hvert kan det hende det blir gjort noe med en ny ishall, men ikke sånn det er i dag. Alle vil ha mer, og det har vi forståelse for, sier han.