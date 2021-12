Bild: Rangnick får gigantbonus om han lokker Haaland til Manchester United

Ralf Rangnick har prøvd å kjøpe Erling Braut Haaland tidligere. Ralf Kropf tror sine gode venn og tidligere lagkamerat vil gjøre alt han kan for å hente nordmannen til Old Trafford.

Erling Braut Haaland er blant de heteste objektene på overgangsmarkedet i 2022.

Se Thorstvedts Haaland-analyse øverst!

Borussia Dortmund-spissen skal ha en utkjøpsklausul på 750 millioner kroner som vil være aktiv kommende sommer.

Manchester Uniteds interesse for Braut Haaland har vært kjent lenge, og nå melder den tyske storavisen Bild at manager Ralf Rangnick ses på som en viktig brikke i spillet for å lokke nordmannen til Old Trafford.

Avisen skriver at Rangnick kommer til å få en bonus på 10 millioner euro dersom han lokker nordmannen til Old Trafford. Det tilsvarer drøyt 100 millioner norsk kroner.

Konkurransen om 21-åringens underskrift til sommeren er ventet å bli både intens og knallhard.

Internasjonale medier har i lang tid rapportert om at de europeiske storklubben nærmest står i kø for å sikre seg Haaland, som nylig ble nummer elleve i Ballon d’Or-kåringen.

Kjøpelystne og pengesterke klubber som Manchester City, PSG, Liverpool, Real Madrid, Bayern München og Barcelona skal ifølge spekulasjonene alle være klar til å tilby det som kreves for å få nordmannen på laget når overgangsvinduet åpner til sommeren.

– Han blir en verdensstjerne

Ralf Kropf, venn og tidligere lagkamerat med manager Ralf Rangnick, er overbevist om at den nyansatte sjefen på Old Trafford vil gjøre alt han kan for å få Braut Haaland til å signere for Manchester United.

– I Tyskland finnes det to toppspisser, Haaland og Robert Levandowski, hvor Haaland har den store fordelen aldersmessig. Han blir en verdensstjerne, det er jeg sikker på. Han kommer ikke til å bli i Tyskland lenge. Han forsvinner nok til Spania eller England, sier Manchester United-managerens nære venn til TV 2.

OVERBEVIST: Ralf Kropf tror Rangnick henter Haaland. Foto: Johannes Morland, TV 2

Kropf har trent FC Viktoria Backnang etter at Ralf Rangnick trente klubben i starten av sin trenerkarriere. De spilte også sammen i klubben.

HENTER HAALAND?: Manchester Uniteds midlertidige sjef, Ralf Rangnick. Foto: Lennartpreiss / BILDBYRÅN

Han mener Erling Braut Haaland vil passe utmerket inn i angrepet i Manchester United.

– Han er jo allerede bekjent med Rangnick, så det kunne nok passe, slår han fast.

– Ingen hemmelighet

Tyskeren minner om at Ralf Rangnick har prøvd å kjøpe Erling Braut Haaland tidligere.

– Ja, det er ingen hemmelighet at Rangnick forsøkte å få Haaland til RB Leipzig da han valgte Dortmund, sier managerens tidligere lagkamerat.

– Er han en stor fan av Haaland?

– Jeg tror ikke han er fan av noen enkeltspillere, han søker spillere som passer i sitt system. En som scorer mål som Haaland, vil jo enhver trener kunne ha behov for. Han har jo alltid vært opptatt av å finne yngre spillere, og jeg tror han hadde syntes at det ville være svært spennende å sette ham sammen med Ronaldo. Jeg tror de finner en løsning, svarer Ralf Kropf bestemt.

Ifølge Goal.com uttalte Rangnick følgende da Haaland valgte Dortmund fremfor RB Leipzig i 2020:

– Det er svært uheldig at vi for første gang siden RB Leipzig ble et Bundesliga-lag, ikke fikk en spiller vi ønsket fra RB Salzburg. Det er synd for Leipzig, for Haaland er en spiller som passet inn i laget vårt og vår måte å spille på, uttalte Rangnick den gang.

Kropf vil ikke avsløre om han har snakket med Rangnick om mulighetene for at stjerneskuddet fra Norge blir Manchester United-spiller til sommeren.

– Nei, vi diskuterer knapt fotball, vi snakker mest om familie og barna våre når vi møtes, smiler Ralf Rangnicks gode venn og tidligere lagkamerat.