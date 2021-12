Nakstad: – Vi må være forberedt på at det vil dukke opp flere tilfeller

For første gang har virusvarianten omikron blitt bekreftet i Norge. Trolig vil den bekreftes i flere kommuner innen kort tid.

Onsdag ble det bekreftet at omikron, som først ble oppdaget i Botswana, har kommet til Norge. To personer har testet positivt for varianten i Øygarden kommune.

Varianten er trolig mer smittsom enn tidligere virusvarianter, og flere eksperter har satt spørsmål ved hvordan den påvirker effekten av vaksinene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at helsemyndighetene har vært forberedt på at varianten skulle bekreftes innen kort tid her også.

– Vi har vært forberedt siden det har dukket opp tilfeller i veldig mange land i løpet av et par dager, sier han til TV 2.

Vil spre seg

FHI sa tidligere onsdag til TV 2 at flere kommuner har tatt kontakt etter mistenkt omikron smitte.

– Det er en rekke mistenkte tilfeller som er til analyse nå i ulike laboratorier i landet, sa avdelingsdirektør Line Vold til TV 2.

Nakstad mener dette bare er starten.

– Vi må være forberedt på at det vil dukke opp flere tilfeller, sier han.

Han viser til at det sekvenseres virusprøver i stor omfang i hele Europa, og også i Norge.

– Dette er nok et tegn på at dette har spredt seg en stund allerede i Europa, og med fly som vi ikke har visst om tidligere.

RÅD: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de sammen med FHI vil løpende gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres fremover. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Flere ubesvarte spørsmål

Det som er mest avgjørende i finne ut av i tiden som kommer, er hvor mye mer smittsomt viruset er og hvordan det påvirker vaksineeffekten.

– Kunnskap om hvor syk man blir og vaksineeffekten vil ta litt lenger tid å få svar på. Det vet vi veldig lite om. Men at vi oppdager tilfellene er viktig i den innledende fasen, sier Nakstad.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig i at det bare har vært et tidsspørsmål før omikron ble påvist i Norge.

– Det er ikke overraskende at vi nå har fått påvist de første tilfellene av omikron-smitte også i Norge. Sammen med FHI og HOD vil nå følge situasjonen nøye fremover, sier han.

Han sier at FHI og Helsedirektoretat vil løpende gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres videre fremover.