Det kinesiske elbilmerket Nio har etablert seg i Norge på en av landets mest tradisjonsrike adresser: Nemlig i et hjørnelokale på Karl Johans gate – med utsikt til Stortinget den ene veien, slottet ruvende i motsatt retning og Theatercafeen midt imellom. Det er så norsk som du kan få det.

Lokalene er dessuten helt annerledes enn det du forventer i en bilbutikk. Her får du følelsen av eksklusivitet, allerede når du står utenfor. Den følelsen underbygges ytterligere, så snart du kommer innenfor døra.

Her står bilene linet opp på tradisjonelt vis. Men om du fortsetter videre inn, finner du både et flott lekerom for barna, bibliotek og kafé. Alt i et svært moderne og lunt miljø.

I de fasjonable lokalene er det mye trafikk for tiden. Hver gang vi har svinget innom, har det myldret med folk.

Nio ES8 Pluss: Masse plass, mye utstyr og godt fraspark Minus: Helt fersk bilprodusent Pris fra: 609.000 kroner Pris testbil: 679.000 kroner

Noen er der fordi de vurderer å kjøpe bil. Andre er bare nysgjerrige og vil se på Nios superelbil EP9 – eller den iøynefallende konseptbilen som også står utstilt foran et av de store vinduene ut mot Karl Johans gate.

Har skapt en buzz

Nio er har rett og slett lykkes med å skape en viss "buzz" rundt seg. Ikke minst fordi de også tenker elbil på en helt annen måte enn de andre produsentene.

For eksempel vil de sette opp batteribytte-stasjoner rundt omkring i Norge. Slik at du kan skifte batteripakke på tre-fire minutter – i stedet for å bruke lang tid på å hurtiglade.

De tilbyr også å kjøpe bil uten batteripakke. Her er konseptet at du eier bilen – og leaser batteribakken du har behov for.

Fordelen med dette, mener Nio, er at du til enhver tid kan sikre deg å ha den mest innovative og effektive batteripakken. Og slipper å tenke på at den skal være utdatert, før bilen er det.

Europas første batteribytte-stasjon er på plass utenfor Drammen

Denne batteribytte-stasjonen utenfor Drammen er mer eller mindre klar. I løpet av 2022 vil antallet øke til rundt 20.

Priser

Nios første modell ut i Norge er den romslige SUVen ES8. Den er tilgjengelig som enten seks- eller sjuseter og har en startpris på 519.000 kroner. Den prisen er for seks seter – og inkluderer ikke batteriene.

Største batteripakke gir rekkevidde på rundt 500 kilometer.

Under ser du priser for leasingen av batterier og hva de ulike modellene har som startpris om du ønsker å kjøpe ES8 med batteripakken inkludert:

Månedlig batteri-leie:

Standard Range (SR) 75 kWt / 350 kilometer rekkevidde: 1.399 kroner per måned.

Long Rage (LR) 100 kWt / 500 kilometer rekkevidde: 1.999 kroner per måned.

Startpriser inkludert batteripakke:

Innstegsprisen ES8 inkludert batteripakken på 75 kWt: 609.000 kroner.

Innstegsprisen ES8 inkludert batteripakken på 100 kWt: 679.000 kroner.

Testbilen vi har fått tilgang til er godt utstyrt – og har både luftfjæring,

Vi har fått tilgang til toppmodellen – inkludert luftfjæring, det dyreste skinninteriøret, selvkjørende egenskaper og mulighet for trådløse oppdateringer.

Byton vakte stor oppsikt i Norge, men hvor ble det egentlig av dem?

Hvordan er den å kjøre?

Broom fikk en sniktitt på denne bilen allerede i sommer. Da var det et presseopplegg med base på Eggemoen flyplass, utenfor Hønefoss. Her fikk vi sjekke akselerasjonen, prøve den i en unnamanøvrerings-løype og ta bremsetest på flystripa. I tillegg var vi en tur innom et sandtak, ikke så langt unna. Der bilen fikk prøve seg på moderate utfordringer i offroad-løypa.

Les mer om det her

Nå er det imidlertid anledning til å teste bilen slik folk flest bruker den: I hverdagen – på vanlig vei.

Fronten ser breial ut. Du følger gjerne litt ekstra med hvis dette synet dukker opp i speilet.

Her er førsteinntrykket godt. Bak rattet sitter man høyt og komfortabelt. Setene har riktignok ikke veldig mye sidestøtte, men er tilstrekkelig myke. Dessuten har de både varme-, kjøling- og massasje-muligheter.

Testbilen er utstyrt med luftfjæring – slik at den kan heves og senkes – og har ulike kjøreprogram. Det er ikke et eget offroad-oppsett. Men for å bedre framkommeligheten kan du velge snømodus.

Fullt så behagelig som for eksempel Mercedes, er den ikke. Den "butter" litt mer i skarpe kanter og ujevnt underlag. Men da måler vi den også mot de beste i klassen. Det i seg selv er et kompliment.

Balansen i bilen er god, og batteripakken bidrar til lavt tyngdepunkt. Her blir inntrykket vi fikk i slalåmløypa i sommer underbygget.

Men når du skal bremse hardt, eller presse deg gjennom hårnålssvinger, merkes vekten godt.

Styrefølelsen er omtrent som forventet i en stor SUV. Ikke spesielt skarp – men passelig vektet, slik at den ikke føles "nummen".

Støynivået er lavt. Men jeg synes å merke noe mer dekkstøy, enn da vi kjørte bilen med sommerdekk. Trolig på grunn av den litt grovere dekktypen.

Med 544 hestekrefter, er det dessuten en riktig så sprek bil. Du merker det best om du velger Sport-modus. Da bykser den ut av lyskrysset med en nesten bisarr akselerasjon, for en såpass stor og tung bil. 0-100 km/t oppgis til 4,9 sekunder. Det har vi ingen grunn til å tvile på.

Jeg tar selvsagt bilen med på testrunden vår for å måle forbruket. 100 kilometer med varierte veier. Gradestokken viser sju minusgrader og det er tørr asfalt.

Her ender forbruket på 23,9 kWt per 100 kilometer. Med tanke på kuldegradene, er ikke det urovekkende langt unna det oppgitte forbruket på 21,5 kWt.

PS: Når bilen skulle leveres er det lite strøm – og jeg må kjøre forsiktig for å komme helt fram. Da viser kjørecomputeren 22,6 kWt per 100 kilometer. Ikke verst!

Vi klarte å tyne forbruket litt, uten å måtte bruke Eco-moduset. 22,6 kWt på en diger SUV i sju minusgrader er ikke verst.

Èn ting jeg ikke liker, og som jeg har erfart i en del andre elbiler, også, er at bilen ikke blir skikkelig varm innvendig. På sistnevnte kjøretur stod klimaanlegget på 26 grader – men det var langt unna den faktiske temperaturen inne i bilen (brukte ikke Eco-programmet, som eventuelt kunne forklart mindre effekt i klimaanlegget). Heldigvis er det varme i både ratt og sete ...

Nio lar deg altså bytte hele batteripakken, om du vil det. Men det betyr naturligvis ikke at du er ekskludert fra å hurtiglade. ES8 kan ta imot 120 kW. Det er ikke mye for en bil med opptil 100 kWt batteripakke. Noen elbiler har kapasitet som er mer enn dobbelt så høy.

Motor har testet hurtiglading med litt ulike erfaringer. På Ionity-stasjonen tok det knappe 44 minutter å lade fra 7 til 80 prosent. Selv om bilen var kjørt i halvannen time i forkant, ble toppeffekten aldri høyere enn 109 kW.

Men i en annen ladetest hos BKK oppnådde de derimot opptil 127 kW, som faktisk er over Nios lovte 120 kW.

Ombordladeren er heller ikke råsterk. Her er maks kapasitet 7,5 kW. Mange har 11 og en del kan også oppgraderes til 22 kW.

Er dette Norges mest unike bilbutikk?

Bakseteplassen er ganske enkelt imponerende god. Setene er også komfortable å sitte i.

Plass og praktiske løsninger:

Du skal være rimelig kravstor, om ikke plassen i ES8 er romslig nok. Det er god plass i baksetet – med raus takhøyde og lang avstand til ryggen på forsetene. Faktisk kan også voksne bruke tredje seterad på kortere turer, om man samarbeider litt med de som sitter foran. Andre seterad er nemlig justerbar både i ryggvinkel og lengderetning.

Foran er det også et hav av plass. Passasjersetet har en slags "liggefunksjon" som rett og slett er som å sitte på første klasse i et fly. Du kan felle ut en støtte i fotbrønnen og få en pute under leggene, slik at du mer eller mindre kan ligge langstrak.

Selv tredje seterad kan brukes av voksne. Men gjerne med litt velvilje fra de i seteraden foran.

Hva får du med deg?

Som sjuseter er det fortsatt 310 liter med bagasjeplass helt bakerst. Om du bruker bilen som femseter, er det hele 871 liter. Ganske enkelt enormt!

Hvis ingen av baksetene er i bruk, øker volumet til 1.900 liter!

Kort sagt: Plassmangel er ikke et tema.

Men ryggen på andre seterad har ingen skiluke og deles bare 60/40 (i stedet for 40/20/40) – og vi er litt skuffet over at det ikke er en frunk – altså bagasjerom foran.

Til gjengjeld har du anledning til å bruke skistativ/takboks – opptil 75 kilo taklast.

Tilhengerfeste er også tilgjengelig – og ES8 kan trekke 1,5 tonn.

Livet i baksetet:

Ekstremt god benplass og romslig takhøyde – kombinert med mye lys inn fra glasstaket og de store vinudene – gir en god følelse. Vinduet går langt ned – som gir barn bra utsyn.

Justeringsmulighetene er allerede nevnt.

Baksetene har også eget klimaanlegg. Både koppholdere og ladepunkter er tilgjengelig i andre og tredje seterad.

Det eneste som mangler er bord, før dette er hva man kan kalle perfekt for barnefamilier.

Setene er komfortable – men lårstøtten kan ikke forlenges og mer sidestøtte hadde vært fint.

Bak rattet

Sjåføren sitter høyt og har god oversikt – og man får umiddelbart følelsen av å sitte i en premiumbil. Det underbygges av diskret atmosfærebelysning, den brede midtkonsollen og infotainmentskjermen.

Jeg liker også girhendelen, som er litt annerledes enn andre. Den er lett å bli vant med, og er et savn, når bilen leveres tilbake.

Rattet kan justeres raust i fire retninger – og gjør det mulig for de fleste å finne riktig sittestilling.

Setene kunne imidlertid godt hatt mulighet for mer sidestøtte og jeg savner forlengbar lårstøtte.

Faststoff: Hvor langt unna er egentlig «elbil-revolusjonen?»

Nio har mye skinn i interiøret og diskret stemningsbelysning. Infotainmentsystemet fungerer bra – men oppleves noen ganger litt treg i responsen når det trykkes på skjermen.

Design: Utenpå og inni

Kinesisk bildesign har heldigvis tatt voldsomme steg videre, på bare noen få år. Det som startet som både uformelig og litt kleint, er blitt mye bedre. ES8 er et eksempel på det.

Helt på høyde med de lekreste i klassen synes vi likevel ikke den er. Blant annet blir den litt "tung" i toppen – med store vindusflater. Mange moderne biler har jo høy skulderlinje som gir et litt lavere og ,er kompakt uttrykk.

Innvendig er det lite å sette fingeren på. Dette er så nært tysk premium, at det nok er noen hos både BMW, Audi og Mercedes som er litt forundret.

Nio har tilsynelatende heller ikke tatt snarveier når det gjelder materialvalg og fokus på detaljer, når bilen ble produsert. Bra! Sånt er viktig i biler som skal hevde seg i dette segmentet.

Nio starter på en av Norges dyreste adresser

Det er mange kameraer og god hjelp å få når det skal parkeres.

Tech-faktor

Den store skjermen fungerer stort sett bra. Men krever en del tilvenning. Noen knapper er ulogisk plassert – og det tar tid å finne de raskeste måtene å komme hit og dit. Litt for mye må også gjøres via hovedskjermen, og ikke via knappene på rattet.

Den digitale "tjeneren", Nomi (Know me), er symbolisert med et "hode" på toppen av dashbordet. Talestyringen fungerer brukbart – men den trenger fortsatt litt norsk-kurs. Således er den både nyttig og litt irriterende.

Irriterende kan også en litt i overkant inngripende varsling om "fokus på veien", være. Her får du talebeskjed via høyttalerne, tekstmelding vist i de digitale instrumentene og via fjeset til Nomi (som holder en kaffekopp) – og varsellyder. Det får da være måte på! Særlig når jeg faktisk er årvåken, har begge hendene på rattet og følger med ... Også dette noe vi har merket oss på særlig kinesiske elbiler ...

Head up display er på plass – og bilen kan oppdateres trådløst, når nye tjenester dukker opp.

Nytt bilmerke i Norge – tilbyr noe du aldri har fått før

Den digitale hjelperen, Nomi, er alt fra ganske søt og hjelpsom – til irriterende.

Konklusjon

Ingen tvil om at ES8 er et svært prisgunstig alternativ for de som vil ha romslig, praktisk og rask SUV som familiebil. Kjøper du før 22. mars neste år, får du også fire års service og hjemmelader ferdig montert inkludert i prisen.

Ankepunktene er at hurtigladingen ikke er på nivå med de beste – og at vi altså snakker om et helt nytt, og kinesisk, bilmerke.

Bilen for deg hvis:

Du trenger plass og vil ha mye bil for pengene

Ikke bilen for deg hvis:

Du synes kinesisk bil er skummelt og/eller vil ta et politisk standpunkt mot deres regime

Les vår første test av Nio ES8 her

Ingen tvil om at Tesla har vært inspirasjonskilden her.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 12.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Så langt er det naturlig nok ingen omtaler av Nio. Men ta deg gjerne tid til å legge inn om du eier en slik bil.

Video: Glem hurtiglading – denne bytter hele batteripakken:

Slik vil de gjøre det lettere å ha elbil

Kia ES8 LR Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 544 hk / 725 Nm 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 200 km/t Forbruk (WLTP): 21,5 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 100 kWt Rekkevidde: 500 km (WLTP) Hurtiglading: 100 kW Ombordlader: 7,5 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 500 x 196 x 176 cm Bakkeklaring: 16 cm Bagasjerom: 871 liter (5 seter) / 1.900 liter Vekt: 2.415 kg Tilhengervekt: 1.500 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 609.000 kroner (SR – 75 kWt batteri) Pris testbil: 679.000 kroner (LR – 100 kWt batteri) Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 23,9 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Se video fra vårt første møte med Nio på flyplassen her:

Les mer om Nios satsning i Norge her