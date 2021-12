Toyota har stor suksess med sin RAV4 i Norge. Dette er den mest solgte SUV-en her til lands i år.

Samtidig er RAV4 den eneste bilen på topp 10 her hjemme som IKKE er en elbil. Her snakker vi hybrid og ladbar hybrid, noen elektrisk utgave finnes ikke. Likevel klarer altså Toyota å få til storsalg.

Nå er det klart at RAV4 skal få en lillebror. Den har vi i Broom akkurat fått se første gang i Belgia, der Toyota denne uken samlet presse fra hele Europa for å blant annet fortelle om planene sine de kommende årene.

Corolla Cross er navnet på nykommeren. I tillegg til denne og RAV4, har Toyota også crossoverne C-HR og Yaris Cross i modellutvalget sitt.

Designet har klare likhetstrekk med RAV4, kraftige hjulbuer er med på å gi offroad-faktor.

Høy stasjonsvogn og SUV

Det begynner altså å bli et solid utvalg av denne biltypen fra Toyota, samtidig er etterspørselen etter biler som dette sterkt voksende.

Corolla Cross er 4,46 meter lang, dermed direkte sammenlignbar med biler som Nissan Qashqai og Opel Grandland/Peugeot 3008. Offisielt bagasjeromsvolum er ikke bekreftet, men vi anslår rundt 450 liter.

Designet er litt blanding av høy stasjonsvogn og SUV, men i Belgia er Toyotas folk påpasselige med å kalle den en SUV. Det er da også flere designelementer her som understreker det, blant annet svært kraftige hjulbuer.

Den kommer kun som hybrid, likevel er det nok grunn til å vente at Toyota kan selge bra med biler i Norge.

Femte generasjon drivlinje

AWD-merket i hekken avslører at bilen også kommer med firehjulstrekk. Denne har en ekstra, elektrisk motor på bakakselen. Dette er nok noe mange norske kunder vil ønske seg. En utgave med forhjulsdrift blir også tilgjengelig.

Corolla Cross skal være først ute med femte generasjon av Toyotas hybrid-drivlinje. Her handler det om kontinuerlige forbedringer. Konkret for denne generasjonen at batteripakken skal ha blitt hele 40 prosent lettere. Her jobbes det med å få ned både størrelse og vekt på batteriene, samtidig som resten av drivlinjen blir stadig mer effektiv.

Hybridmotoren på den forhjulsdrevne modellen har 197 hestekrefter og sørger for akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 8,1 sekunder. AWD-i-versjonen har i tillegg elektrisk motor på bakakselen som utvikler 41 hk Motoren på bakakselen starter automatisk ved behov for å gi bedre fremkommelighet og grep på krevende vei- og føreforhold. Denne akselererer like raskt som versjonen med forhjulsdrift.

En eventuell ladbar hybrid-utgave sier ikke Toyota noe om så langt.

Toyota har et solid utvalg av SUV-er og crossovere allerede, her kommer én til.

Kommer neste høst

Innvendig får bilene som skal selges i Europa dashbord som er spesialtilpasset vårt marked. Det er ikke overraskende høy skjermfaktor her, med en 12,3-tommers digitalt intstrumentpanel, i tillegg til en 10,5-tommers infotainmentskjerm i midten. Navigasjonen er skybasert og bilen kan oppdateres trådløst, slik det blir mer og mer vanlig på nye biler nå.

Corolla Cross blir også tilgjengelig med et solid utvalg av luksus- og sikkerhetsutstyr.

Etter planen går bilene til det europeiske markedet i produksjon i juli neste år. Den norske importøren venter bilen til landet på høstparten 2022. Det er foreløpig for tidlig å si noe om priser, men vi tipper en velutstyrt utgave vil havne rundt 450.000 kroner.

