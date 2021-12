To tilfeller av omikron påvist i Øygarden: – Vurderer å sette skolene på gult nivå

Saken oppdateres.

Onsdag ble det bekreftet to tilfeller av omikronvarianten i Øygarden kommune, opplyser kommunen i en pressemelding. Det er første gang varianten påvises i Norge.

– Jeg kan bekrefte at vi har to tilfeller av Omikron-viruset i vår kommune. Personene har en relasjon og er nå isolert, sier ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), til TV 2.

Kommunen forteller at de har tatt ekstra forholdsregler når det gjelder personene som er smittet og at de har tett kontakt med FHI.

– Jeg har vært i kontakt med helseministeren og FHI og orientert dem om situasjonen, sier Indrevik.

TILTAK: Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), vil sette inn strengere tiltak etter at kommunen fikk påvist omikronsmitte. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Vil innføre tiltak

Øygarden er blant kommunene i Norge som har opplevd økende smitte den siste tiden.

– Som en konsekvens av det generelt høye smittetrykket, vil kommunen innføre ytterligere smitteverntiltak, sier Indrevik.

Kommunen har allerede innført en lokal forskrift som blant annet påbud om munnbind og krav om registering av gjester på serveringssteder.

– Ett av tiltakene kan være å sette skolene på gult nivå, sier Indrevik til TV 2.

Han opplyser videre at det er planlagt et møte i kommuneledelsen klokken 15.30 onsdag ettermiddag hvor situasjonen skal diskuteres.

Skal analysere alle prøver

Etter de mistenkte tilfellene ble oppdaget, ble de sekvensert og bekreftet på Haukeland universitetssykehus.

– Jeg kan fastslå at vi fortsatt er i en pandemi. I dag har vi påvist to tilfeller av omikron. Disse ble påvist i vårt mikrobiologiske laboratorium, sier Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus, på en pressekonferanse.

Sykehuset har besluttet at de skal undersøke alle koronaprøvene som er tatt i Øygarden kommune de siste dagene.

– Vi vil undersøke alle prøvene fra Øygarden de siste dagene med tanke på om det kan være flere tilfeller, opplyser seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved mikrobiologisk avdeling.

VIL VEILEDE: Bjørn Guldvog sier at FHI og Helsedirektoratet vil være i tett dialog med kommuner som får påvist omikronsmitte. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ikke overrasket

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de har vært forberedt på at varianten skal oppdages i Norge, og viser til at det har dukket opp tilfeller i veldig mange land i løpet av et par dager.

– Vi må være forberedt på at det vil dukke opp flere tilfeller, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig i at det bare har vært et tidsspørsmål før omikron ble påvist i Norge.

– Det er ikke overraskende at vi nå har fått påvist de første tilfellene av omikron-smitte også i Norge. Sammen med FHI og HOD vil nå følge situasjonen nøye fremover, sier han.

Han sier at FHI og Helsedirektoretat vil løpende gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres videre fremover.

– Vi har vært forberedt

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Norge er forberedt.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på det både i Norge og internasjonalt, og har planer for å håndtere smitte umiddelbart, sier Kjerkol til NTB.

Helse- og omsorgsdepartementet kaller inn til pressebreif om at omikron er påvist i Norge klokken 13.15.

På pressebriefen vil helseministeren, avdelingsdirektør Line Vold i FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog delta.

Mistenkes i flere kommuner

FHI opplyser til TV 2 at flere kommuner har kontaktet dem for råd vedrørende smittetilfeller de mistenker kan være omikron.

– Det er en rekke mistenkte tilfeller som er til analyse nå i ulike laboratorier i landet, sier avdelingsdirektør Line Vold til TV 2.