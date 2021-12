Elleville seiersmarginer i VM-kvalifiseringen: – Gagner ikke produktet

Den siste uken har tolv oppgjør i VM-kvalifiseringen for kvinner endt med seiersmargin på over sju mål. Norges landslagssjef og TV 2s ekspert vil ha endringer i formatet.

8-0, 11-0, 20-0, 8-0, 7-0, 9-0, 8-0, 12-0, 19-0, 7-0, 11-0 og 10-0.

Dette er sluttresultatene i tolv av VM-kvalifiseringskampene i Europa som er blitt spilt den siste uken.

– Det er jo ikke bra når man ser disse store resultatene, sier Martin Sjögren i et intervju med NRK etter at Norge har fullført de siste 20 minuttene av den tåkavbrutte kvalifiseringskampen mot Armenia onsdag morgen.

Norge står med 17-0 i målforskjell i denne landslagsperioden etter 10-0-seieren mot Armenia og 7-0 mot Albania i forrige uke.

Norge ledet 9-0 da tåke-kampen ble stoppet

Det er bare småtteri hvis vi ser på andre resultater:

Englands fotballkvinner knuste Latvia tirsdag kveld med hele 20-0. Det var dermed ny rekord etter at Norges gruppemotstander Belgia knuste Armenia hele 19-0 torsdag i forrige uke.

Ser vi på det spanske landslagets 16 siste offisielle kamper, står de med svimlende 96-0 i målforskjell.

– Jeg skjønner at man ønsker at flere nasjoner får være med på moroa og at man vil utvide for at det blir et høyere nivå, men litt for ofte i kvinnefotball tenker vi litt for fort at alle skal få være med, sier Solveig Gulbrandsen, TV 2s fotballekspert.

Både hun og Sjögren peker på én viktig faktor til at man nå ser disse voldsomme forskjellene:

Forhåndskvalifiseringen før VM-kvaliken er fjernet. Det gjør at flere nasjoner er med fra første stund.

– Da ser man jo hva som skjer. Det er jo fortsatt veldig store forskjeller. Det er flere nasjoner som ikke har drevet med kvinnefotball i mange år ennå. Da er spørsmålet om det lønner seg å ha det sånn. For de nye nasjonene - hva slags læring og oppleve se får de av det? spør Gulbrandsen.

TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen. Foto: Espen Solli, TV 2

– Resultatene vi ser nå, viser vel at at det kanskje var litt for tidlig, sier Gulbrandsen om fjerningen av forhåndskvalifiseringen.

– Hvis vi ser på hva vi står igjen med på slutten av en kvalik: Hvor står de nederste lagene? Står de igjen med null poeng og 0-50 i målforskjell, så er det vel ikke noe poeng.

NRK har vært i kontakt med det europeiske fotballforbundet (UEFA) som opplyser at de følger nøye med på resultatene og ser på mulighetene for å utvikle nye formater for landslagene.

En av mulighetene, ifølge NRK, skal være å lage et form for divisjonssystem der man differensierer på nivå.

– Det er jeg positivt innstilt til, men frem til da er det bare for oss å spille de kampene vi har, sier Sjögren.

Martin Sjögren i diskusjon med dommerteamet etter at Norges kamp mot Armenia ble avbrutt 20 minutter før slutt tirsdage ettermiddag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Gulbrandsen håper det blir gjort justeringer som gagner produktet og lagene som deltar i kvalifiseringene.

– Vi er alle enige om at kvinnefotballen skal ta steg og pushe barrierer. Da vil det også være forskjeller mellon lagene, men man må stille seg spørsmålet om hva som er best for produktet, sier hun.

– Man må sette noen type kriterier som gjør at det ikke blir stygge sifre og at det blir latterliggjort. Det gagner hverken produktet eller lagene, sier hun.