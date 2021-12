Fredrik (43) hadde selvmordshodepine – så dukket det opp en behandling

Fredrik Thorsen var så syk av hodepine at han var sengeliggende, og inn og ut av sykehus.

Så dukket det opp en behandling som har gjort at han har fått livet sitt tilbake. Han klarer å være pappa og ektemann igjen.

Fredrik har hatt kronisk hodepine og klasehodepine siden 2013.

Det finnes rundt 200 hodepinediagnoser. Omtrent 5000 mennesker i Norge sliter med såkalt klasehodepine. Det har også Fredrik.

– Det går for å være den verst tenkelige smerte et menneske kan oppleve. Det kommer anfallsvis med en ensidig smerte rundt øyet, ofte ledsaget av tåreflod, tett i nesen og øyelokket kan henge. Det kan stå på typisk fra et kvarter til tre timer, og det kan noen ganger komme mange ganger i løpet av dagen. Det kalles også selvmordshodepine, forklarer Anne Hege Aamodt, som er ansvarlig lege ved hodepineklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Fredrik synes det er vanskelig å beskrive smertene, for det er lite som kan sammenlignes med dette når det står på som verst.

HODEPINE: Fredrik Thorsen har hatt kronisk hodepine og klasehodepine og har vært veldig dårlig. Foto: Privat

– Man fungerer overhodet ikke. Kroppen lukker seg helt ned og man ligger bare og venter på at det skal slutte. Jeg har ingen evner når det står på. Det er som å ha et brennende spett i hodet og hodet blir veldig tungt på et vis. Det virker som en svær nål i hodet og det er ekstremt intenst, sier han.

Han forteller at han fikk en Facialisparese i 2013. Det er en ansiktslammelse og det var da det startet for hans del.

– Ansiktet datt sammen og så fikk jeg ensidig hodepine. Den paresen gikk heldigvis over. Det så ut som om jeg hadde hjerneslag, det hadde jeg ikke – heldigvis. Men hodepinen satt igjen og økte gradvis etter det.

Ikke klare å følge opp ungene sine

Fredrik forteller at det har vært tøft å være så syk at han ikke har klart å delta i livet slik som han har ønsket.

PAPPA: Nå har han fått mye av livet sitt tilbake og han gleder seg over at han klarer å følge opp barna sine. Foto: Privat

– Først så blir man sykmeldt, så blir det en større sykmelding. Selv om jeg hadde en fantastisk arbeidsgiver, som prøvde alt de kunne, maktet jeg ikke. Det var et nederlag. Videre så kan man ikke kjøre bil, på grunn av medisiner. Det var et nederlag. De sosiale tingene er borte for lenge siden. Og det å følge opp ungene kunne jeg bare glemme – uten hjelp, forteller han før han utdyper;

– Det er så sterkt og så vondt å ligge der uten å klare og bevege seg. Ikke klare å løfte hodet fra puta, bare ligge og vri seg i smerter og ikke klare å følge opp ungene sine. Det er så inderlig vondt i hjertet, det er nesten like vondt som smertene i hodet.

Rett behandling

Hele veien har han fått god hjelp av en nevropsykolog på Kysthospitalet i Stavern i flere år. I tillegg til annen medisinsk hjelp. Han har blant annet prøvd Botox.

– Botox er en nervegift som man sprøyter inn i kroppen, men så går den ut etter en stund, forklarer tobarnspappaen.

I perioder hjalp det på smertene. Fredrik hadde en ti ukers intervaller, og fikk denne behandlingen i Trondheim.

– Etter en ukes tid virket det på topp, så etter en 6-7 ukers tid fungerte det ganske greit. Det halverte anfallet fra 6-8 anfall om dagen til 2-4, og på smerteskalaen fra 9-10 og ned til 7-8. Så jeg kunne stå opp og dusje litt og komme meg i butikken. Det var ganske ålreit, forteller han.

Det finnes altså rundt 200 hodepinediagnoser og for å få rett behandling må man få rett diagnose, ifølge overlegen.

OVERLEGE VED OUS: Anne Hege Aamodt er ansvarlig lege ved hodepineklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Foto: God morgen Norge

– Der er det ofte en vei å gå, og når det er litt krevende og litt atypisk, så går det ofte en stund. Så det å avklare diagnose er det første bud, forklarer Anne Hege Aamodt.

Hun legger til at det finnes mange forskjellige behandlinger mot hodepine.

– Så problemet er ofte ikke at det ikke finnes behandling som virker, men å komme til rett behandling, utdyper hun.

Smertestimulator i bakhodet

Fredrik fikk operert inn en smertestimulator i bakhodet. Overlegen forklarer hvordan den fungerer.

– Det er litt strøm, som ligger som en elektrode i bakhodet. Det påvirker en nerve som er ganske sentral i mekanismen rundt et klasehodepine-anfall. Det er en kjempegammel behandling som har vært der lenge. Det er ikke noe som vi bruker i stor grad, men det skal styres slik at de som kan ha nytte av det skal ha det, forklarer hun og fortsetter;

– Det har vært veldig vellykket i dette tilfellet, og vi bruker det når det er riktig, og det gjør vi i samarbeid med smerteklinikken på OUS. Det er en anestesiolog som legger inn dette, så det er et av mange ulike tiltak som vi i sånne kompliserte hodepinetyper kommer til da. Denne nervestimulatoren er et av mange verktøy for å komme til mål.

Gikk ut med hendene over hodet og tårene trillet

Fredrik husker veldig godt første gangen de slo den på.

– Vi satt der, så begynte hun ene å trykke på en iPad. Det begynte å dure i nakken, oppover og inn i hodet, så kjente jeg at det begynte å lette. Det var egentlig helt latterlig, for jeg skjønte med en gang at det fungerte. Så er det jo noe med frekvens og styrke og slikt, så man må prøve seg frem litt og det tar litt tid, forteller han.

Dette skjedde en dag i juni.

– Foreldrene mine sto på utsiden av Rikshospitalet. Jeg gikk ut med henda over hodet og tårene trillet. For jeg visste at det her var et nytt liv, forteller han.

Han styrer den med en app.

– Den står på nå. Det knitrer, det er som å ha strøm, litt på begge sider, det er litt ømt, men ikke vondt. Jeg styrer den med en app og blåtann-kobling. Jeg har tre forskjellige programmer som er hensiktsmessige for meg. Og så styrer jeg strømmen opp og ned på dem.

– Har du ikke lenger hodepine da?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg har klasehodepine, men ikke kronisk hodepine hele tida. Det har jeg ikke. Jeg har symptomer på det, kanskje en til to ganger i uken. Symptomene kommer, men jeg stagger det med strøm. Jeg varierer, bytter litt programmer, og så stopper det hele anfallet.

Fått livet sitt tilbake

Målet hans er å komme tilbake i jobb etter hvert. Men akkurat nå er han veldig glad for at han har fått livet sitt tilbake.

– Jeg kan kjøre bil, for jeg har hatt en lang medikamentliste. Jeg kan følge opp unger, jeg kan være kjæreste og ektemann, vaske klær, og gjøre de vanlige tingene og ikke bare ligge der.

Det er allikevel fortsatt en vei igjen.

FRAKTET MED LUFTAMBULANSE: Da det sto på som verst ble han fraktet til Trondheim i luftambulanse. Foto: Privat

– Jeg har fatigue, så det er en liten vei igjen. Men det er en total forandring i forhold til hva det var for et halvt år siden, hvor jeg ble fraktet med luftambulanse til Trondheim for å få Botox.

– Tror at mange flere vil få hjelp i årene framover

Overlegen understreker at det er avgjørende å få riktig behandling for hodepinepasienter.

– Det er det som er den store utfordringen, mange blir gående ganske lenge før de kommer til behandling. Nå har det vært store gjennombrudd, med mange ulike behandlinger de seneste årene. Slik at det så og si alltid er muligheter, og vi har de verste av de verste casene, og vi kommer til mål, sier Aamodt.

– Og med disse gjennombruddene de siste årene, så håper jeg at det blir litt mer prestisje i dette faget, for dette er et felt som trenger et løft. Men der ser vi løsninger nå, med oppfølging av hjernehelsestrategien og det skjer mye spennende. Så jeg tror at mange flere vil få hjelp i årene fremover nå.