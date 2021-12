SV om egen oljeseier: – Liten og symbolsk

SV-leder Audun Lysbakken lovet at partiet skulle få større politiske gjennomslag ved ikke å sitte i regjering, men nå innrømmer partiets sjefsforhandler at partiets seier i oljepolitikken har liten betydning.

– Det er et lite og symbolsk viktig skritt for å få stanset all leting på norsk sokkel, sier finanspolitisk talsperson Kari Kaski i SV til TV 2.

Mandag ettermiddag ble regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med SV om statsbudsjettet for neste år. Et av områdene det på forhånd var knyttet mest spenning til var hvor langt SV ville få regjeringen med på å nedskalere norsk oljeproduksjon og -leteaktiviteten på norsk sokkel.

Oljeseier

I tillegg til en økining i CO2-avgiften for oljebransjen, skrøt SV-leder Audun Lysbakken av at SV i avtalen har fått regjeringen med på ikke å lyse ut 26. konsensjonsrunde for oljeleting.

– Når det gjelder olje, så er vi enige om at det ikke skal gjennomføres nå en 26. konsesjonsrunde i 2022. Og at CO2-avgiften på sokkelen skal økes med 28 prosent. Det betyr at det settes noen grenser som vi mener er viktige, og at det tas noen viktige steg på områder vi prioriterer, sa Lysbakken på pressekonferansen i Stortingets vandrehall mandag.

Letetillatelser på norsk sokkel er delt inn i to: konsesjonsrunder og letetillatelser i såkalte forhåndsdefinerte områder (også omtalt som TFO-runder). Det er den siste kategorien soms tår for det overveldende flertallet av letelisenser på norsk sokkel, mens konsesjonsrundene utgjør et lite mindretall.

Historisk og usikkert

– Det har aldri vært stanset en konsesjonsrunde i en budsjettforhandling før. Det er første gang. Og i oljenasjonen Norge så er det historisk at vi får til det. Konsesjonsrundene er viktige for oljeselskapene, fordi man antar at det er store forekomster i Barentshavet nord som man ønsker å utvinne, sier Kaski til TV 2.

– Hvor mye mindre olje blir det utvinnet på norsk sokkel nå da?

– Det er vanskelig å anslå.

– Er det noe i det hele tatt?

– Ja, det er vanskelig å anslå. Vi har etterspurt tall. Nå blir det dyrere å drive plattformene og utvinne de minst lønnsomme prosjektene på norsk sokkel. Neste skritt er å utrede omstillingsavgiften og innføre en miljøavtale for oljeindustrien som vil pålegge dem å kutte sine egne klimagassutslipp og gjøre det dyrere å produsere olje og gass på sokkelen, sier Kaski.

Blankt avvist



Ifølge Kaski var det ikke mulig å få Ap og Sp til å gå lengre i å redusere oljeaktiviteten.

– De avviste det blankt.

– Hvorfor gikk dere med på dette da?

– Jeg er stolt av at SV er et parti som sitter ved forhandlingsbordet og sikrer de gjennomslagene vi kan istedenfor å slamre med dørene og ikke få gjennomslag for noe ved å sitte på gangen, sier Kaski.

MDG: Betyr ingenting

Fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen i Miljøpartiet De Grønne sier de er skuffet over at SV gikk med på budsjettavtalen.

SKUFFET: Miljpartiet De Grønnes fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Dette vil ikke bety noenting for leteaktviteten på norsk sokkel, sier Iversen, og legger til:

– Jeg hadde håpet at det paradigmeskiftet som skulle komme nå, at SV skulle være delaktige i å få det til med den posisjonen de er i, så må vi dessverre anerkjenne at det skjedde ikke nå. Det som ligger på bordet er for svakt, og kommer ikke til å bidra til endring hverken til norsk oljepolitikk eller til hvordan vi håndterer klimakrisen, sier Iversen.