Rangnick-ansettelse har gitt Arteta trøbbel: – Det er vanskelig

Arsenal-sjef Mikel Arteta innrømmer at Manchester Uniteds ansettelse av Ralf Rangnick har preget forberedelsene til torsdagens storkamp.

Torsdag er det klart for en skikkelig godbit på Old Trafford når Manchester United tar imot Arsenal til TV 2 Play-sendt kamp. For Mikel Arteta er det kun én ting som gjelder.

– Vi må forberede kampen for å vinne. Vi må respektere motstanderen, men vi må også ha mentaliteten og troen på at vi kan vinne kampen, sier han på onsdagens pressekonferanse.

Hans utvalgte har virkelig hevet seg etter en grusom sesonginnledning med tre tap på de første tre kampene. Martin Ødegaard og co har vunnet sju av de siste ti kampene, og befinner seg for øyeblikket på 5. plass i Premier League, á poeng med West Ham på den viktige 4. plassen.

– Det er det nivået vi ønsker å være på. Vi har spillere som kan levere på det høyeste nivået og som komplimenterer hverandre. Vi tok de avgjørelsene vi tok i sommer for å fylle hullene i laget, og for å gjøre laget sterkere, påpeker Arteta, som legger til at de muligens må klare seg uten nøkkelspiller Bukayo Saka på torsdag.

– Granit (Xhaka) og (Sead) Kolasinac er fortsatt ikke klare. Bukayo er tvilsom og vi har noen smeller etter Newcastle. I dag er dagen for å vurdere, og så får vi se og ta avgjørelsen på torsdag.

Arsenal-spiller utsatt for brutalt overfall

– Vanskelig

Men å forberede seg på et Manchester United som mandag offentligjorde ansettelsen av Ralf Rangnick, har ikke vært bare bare.

– Man vet hva man kan forvente når man spiller på den stadion, med det publikummet og det laget. Vi kjenner situasjonen og det er vanskelig taktisk, for vi vet ikke hvordan de forbereder kampen. Vi fokuserer mer på oss selv og hva vi må gjøre. Vi må sørge for at vi er forberedt sånn at vi kan dra dit å slå dem, sier spanjolen bestemt, før han fortsetter:

– Vi prøver å samle informasjon for å finne ut hva vi kan forvente, men vi vet ikke om han er på benken eller om han har hatt treningsøkter. Forberedelsene har vært litt mer utfordrende enn vanlig, for man vet egentlig ikke innflytelsen den nye treneren har.

For det er stadig usikkert om Rangnick blir å se på Old Trafford til torsdagens klassiker. En ting Arteta imidlertidig er sikker på, er at Manchester United har gjort en god ansettelse.

– Han har vært en av de beste trenere og han har hatt innflytelse på spillet, ikke bare som trener. Han har gjort noen endringer i spillet. Det er en interessant person i fotballverden og en interessant ansettelse. Jeg kjenner folk som har jobbet med han og fulgt han mye. Han er en velkjent person for det han har gjort for spillet og det han stadig gjør for spillet, skryter Arsenal-manageren.

Snakker om overgangsvinduet: - Skal være våkne

Manchester United har skuffet stort denne sesongen og de røde djevlene ligger på en 8. plass på Premier League-tabellen. Arteta mener det sier det meste om kvaliteten på ligaen.

– Det viser konkurransen og ligaen man er involvert i. Alle lagene kan skape trøbbel for deg. Det er ikke så enkelt som navn og nummer. Bredden de har er utrolig og det er derfor klubben har vært så suksessfull, sier han.

Selv forbedret 39-åringen sin egen tropp kraftig i sommer, da han hentet spillere som Martin Ødegaard, Ben White og Aron Ramsdale. Nå hinter Arteta om at det kan komme mer i januar.

– Vi diskuterer og snakker om det hver uke, hvordan vi kan forbedre troppen. Et overgangsvindu kan påvirke troppen. Vi forventer ikke at store ting skjer, men vi skal være veldig våkne i det markedet for se om vi kan forbedre laget, lover Arsenal-sjefen.