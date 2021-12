Slår alarm i Helse Bergen – ber pensjonister og studenter om hjelp

– Dette er en krevende situasjon for sykehusene, sier direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

Beredskapsnivået er allerede satt til gult nivå - både på Haukeland og Haraldsplass diakonale sykehus. Årsaken er mange RS-syke barn og smitteøkning.

Onsdag holdt Haukeland Universitetssykehus en pressebrief om situasjonen ved sykehuset. Der fortalte Hansen om en svært krevende situasjon i Helse Bergen. Blant annet har de et sykefravær på rundt ti prosent.

– 1100-1200 ansatte er fraværende fra jobb hver dag. Og det skal de være. De skal være det hvis de har symptomer på sykdom eller selvsagt hvis de er syke av andre grunner, eller har syke barn. Vi må leve med høyt sykefravær.

Denne uken ble det nye smitterekorder satt i Bergen, og Hansen bekreftet onsdag at de to omikrontilfellene i Øygarden ble analysert på laboratoriet ved sykehuset.

Mangler personell

Som følge av den krevende smittesituasjonen i kommunen har sykehusene også gått fra trinn 0 til trinn 1 i pandemiplanen, og åpnet opp en ekstra avdeling på mottaksklinikken.

– Vi er ikke bare presset av covid-19, vi har også hatt RS-viruset. Det har truffet barn i vårt område, og særlig de aller minste bli alvorlig syke. Vi har hatt et betydelig belegg på barne- og ung klinikken over en lengre periode, noe som ser ut til å avta litt. Men dette er også grunnen til at tjenesten er presset, det at vi har omplassert personale i den retning, forteller Hansen.

– I tillegg har vi i har historisk høye innleggelsestall av øyeblikkelig hjelp. I mottaket på Haukeland har vi hatt over 160 akuttinnlagte på enkeltdøgn i det siste.

Summen av enorm pågang hos sykehusene, samt høyt sykefravær gjør at Helse Bergen har problemer med å finne nok folk til å jobbe.

– Dette gjør at vi har utfordringer med tilgang på personell. Så vår oppfordring er selvsagt at har du kompetanse til å bidra og ikke har noe å gjøre, så er vi sterkt interessert. Er du pensjonist eller student som har avsluttet ditt semester, så er oppfordringen der, sa Hansen.

Utsetter over 40 operasjoner

Denne uken er over 40 operasjoner utsatt i Helse Bergen.

– Vi har økt press på blant annet intensivkapasiteten og venter økning i tilstrømming av pasienter, sier Hansen.

I tillegg forteller ansatte om at de er utslitte og underbemannede.

Siw Øfstegaard Heimdal, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, fortalte til Bergens Tidende at situasjonen for sykepleierne på Haraldsplass er «håpløs».

Sykefraværet på det diakonale sykehuset er rekordhøyt.

Smittetrykket av RS-virus, korona og andre luftveisinfeksjoner er en stor belastning for de ansatte.

To døde

I dag melder Helse Bergen at to koronapasienter i går døde, en på Haraldsplass og en på Haukeland.

Onsdag var det 20 pasienter innlagt med covid-19 i Helse Bergen. To av disse mottar intensivbehandling.

Tirsdag morgen var det 14 innlagte pasienter med RS-virus på Haukeland, men tall fra FHI viser at RS-smitten i Vestland er synkende.