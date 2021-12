Norge i fyr og flamme – klare for VM-kvartfinale

Norge seiret over Latvia i playoff-kampen og er klare for kvartfinale i VM i innebandy.

Latvia - Norge 6-9 (1-5, 2-3, 3-1)

Se hvordan Norge snudde kampen i første periode i vinduet øverst!

Norges innebandylandslag viste gode takter mot Latvia og tok seg til VM-kvartfinale i svenske Uppsala.

Etter å ha vært i fyr og flamme i de to første periodene, tok Latvia mer innpå i siste periode og det ble spennende mot slutten av playoff-kampen.

Men Norge holdt unna og kunne juble for seier og kvartfinalebillett. I kvartfinalen venter regjerende verdensmester og hjemmefavoritt Sverige. Den spilles torsdag kveld.

– Fullt fortjent seier av Norge. En veldig god kamp av de norske jentene. De tok kontroll fra start, selv om det ble litt spennende mot slutten. Men det ville vært rart om ikke Latvia giret opp før siste periode, sier TV 2s kommentator Magnus Skulstad.

– Latvia måtte gjøre noe etter at Norge hadde totaldominert matchen i to perioder. Sverige-kampen i morgen blir en enda tøffere match enn denne, følger kommentatorkollega Steffen Hansen opp.

Kaptein Karen Farnes scoret tre av Norges ni mål og ble banens beste for Norge.

Fem fulltreffere i første periode

Norge fikk en grusom start på kampen da Latvia tok ledelsen allerede før det var spilt et halvt minutt. Men kaptein Farnes utlignet til 1-1 syv minutter senere, før Emma Lunde satte inn 1-2 like etter. Norge hadde dermed snudd kampen etter to raske scoringer.

Før kvarteret var spilt scoret Farnes sitt andre for dagen og økte til 1-3, før Sofie Kristiansen smelte inn 1-4.

Like før første periode var over sørget Julie Gidske for at Norge hadde en komfortabel 1-5-ledelse etter første periode.

Økte ytterligere

Tidlig i andre periode sørget Emma Lunde på en perfekt start da hun satte sin andre for dagen og økte til 1-6-ledelse for Norge. Under ett minutt senere stod det 1-7 på resultattavlen etter Farnes tredje scoring i kampen.

Men Latvia mistet ikke motet av den grunn, og fire minutter ut i perioden fikk de to raske reduseringer, siste ved Julija Rozite. Dermed var stillingen nå 3-7.

Utover i perioden satte Kine Hedlund Eriksen Norges åttende scoring.

– Overbevisende av Norge så langt, sier TV 2s kommentator Magnus Skulstad etter halvspilt kamp.

Latvia tok innpå

I tredje periode tok Latvia enda mer innpå Norge og kort tid ut i perioden hadde de satt tre scoringer og redusert til 6-8.

Men etter et høyt press fra Latvia utover i siste periode, sørget Marie Gundersen for 9-6 til Norge. Det ble også sluttresultatet.